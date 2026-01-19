Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kelakam
    Posted On
    19 Jan 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    19 Jan 2026 10:06 AM IST

    ക​രി​യം​കാ​പ്പ്-​രാ​മ​ച്ചി റോ​ഡി​ലെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പു​ലി

    കൂ​ടുവെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    ക​രി​യം​കാ​പ്പ്-​രാ​മ​ച്ചി റോ​ഡി​ലെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പു​ലി
    ക​രി​യം കാ​പ്പ്-രാ​മ​ച്ചി റോ​ഡി​ലെ പ​ള്ളി​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്‌​ക​റി​യ​യു​ടെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    കേ​ള​കം: ക​രി​യം​കാ​പ്പ്-​രാ​മ​ച്ചി റോ​ഡി​ലെ പ​ള്ളി​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്‌​ക​റി​യ​യു​ടെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പ​തി​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലി​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ലാ​ണ് പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പ​തി​ഞ്ഞ​ത്.

    ആ​ഴ്ചക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പും ഇ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് മ​ണ​ത്ത​ണ സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ, തോ​ല​മ്പ്ര ഫോ​റ​സ്റ്റ​ർ മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്ത് തി​രി​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി. പു​ലി​യാ​ണെ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​രും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​സി, ജോ​സ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Tigeraralamrubber plantation
    News Summary - Tiger again found in rubber plantation on Kariyamkap-Ramachi road
