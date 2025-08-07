Begin typing your search above and press return to search.
    Kelakam
    date_range 7 Aug 2025 2:12 PM IST
    date_range 7 Aug 2025 2:12 PM IST

    കേ​ള​ക​ത്ത് തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം

    കേ​ള​കം: ടൗ​ണി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം. ടൗ​ണി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന നാ​യ്ക്കൂ​ട്ടം പ​ല​പ്പോ​ഴും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ നേ​രെ പാ​ഞ്ഞ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഭ​യ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ട​ക​ളു​ടെ​യും മ​ത്സ്യ​ക്ക​ട​ക​ളു​ടെ​യും മു​ന്നി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ താ​വ​ളം. നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ ക​ടി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത വ​ന്നി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​തി​നെ​തി​രെ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ജ​നം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    തെ​രു​വു​നാ​യെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ഡോ​ഗ് കാ​ച്ച​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ന​ഗ​ര​സ​ഭ. ഒ​രു നാ​യെ പി​ടി​ച്ചാ​ൽ 300 രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ദി​വ​സം 20 നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​ച്ചാ​ൽ 4800 രൂ​പ​യും ല​ഭി​ക്കും. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ. 11ന് ​മു​മ്പാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു ല​ഭി​ക്കും. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ എ​ടു​ത്ത് ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യ​ട​ക്കം നാ​യ്ക്ക​ൾ പാ​ഞ്ഞ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് മു​ക്കോ​ല, പൂ​ക്കോ​ത്ത്തെ​രു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ നാ​യ് ക​ടി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​യ്യാ​മ്പ​ല​ത്ത് പേ​യി​ള​കി​യ നാ​യ ക​ടി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ കു​ട്ടി പേ​വി​ഷ ബാ​ധ​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് നാ​യ് ശ​ല്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് പേ​യി​ള​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്‌​സി​ൻ ന​ൽ​കും. മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച് വ​ന്ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

