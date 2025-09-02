Begin typing your search above and press return to search.
    Kelakam
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:01 PM IST

    വിളനാശം നേരിട്ട കർഷകർക്ക് ഓണത്തിനും സഹായമില്ല

    വിളനാശം നേരിട്ട കർഷകർക്ക് ഓണത്തിനും സഹായമില്ല
    കേ​ള​കം: വി​ള​നാ​ശം നേ​രി​ട്ട ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഓ​ണ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ഗ​ണ​ന. വി​ള ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​ക്ക് പു​റ​മെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഫ​ണ്ടും മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യി​ട്ടും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ല്‍ ക​ന​ത്ത കൃ​ഷി​നാ​ശ​മാ​ണ് ക​ണി​ച്ചാ​ര്‍, കേ​ള​കം, കൊ​ട്ടി​യൂ​ര്‍, ആ​റ​ളം, പേ​രാ​വൂ​ർ, കോ​ള​യാ​ട്, പാ​യം, അ​യ്യ​ങ്കു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലുണ്ടാ​യ​ത്.

    കാ​ര്‍ഷി​ക വി​ള​ക​ള്‍ ന​ശി​ച്ച​ത് മൂ​ലം ജീ​വി​തം വ​ഴി​മു​ട്ടി​യ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക ഒ​ന്നും ത​ന്നെ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കൃ​ഷി നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ അ​ത​ത് കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ക​ള്‍ തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി ഇ​ഴ​യു​ക​യാ​ണ്. വി​ള​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:Kannur NewsonamFarmerscrop loss
