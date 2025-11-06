Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kelakam
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:34 AM IST

    ആറളം ശലഭ ഗ്രാമം; രൂപരേഖ തയാറാക്കാൻ നിർദേശം

    ആറളം ശലഭ ഗ്രാമം; രൂപരേഖ തയാറാക്കാൻ നിർദേശം
    ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴയോരത്ത് കോമൺ ആൽബട്രോസ് ശലഭങ്ങളുടെ കൂട്ടംചേരൽ

    Listen to this Article

    കേ​ള​കം: ആ​റ​ളം ശ​ല​ഭ​ ഗ്രാ​മ​ത്തെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന 40ൽ ​പ​രം എ​ൻ​ഡെ​മി​ക് ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ 27 എ​ണ്ണ​വും ആ​റ​ള​ത്ത് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തിവ​രു​ന്ന സ​ർ​വേ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 327 ഇ​നം ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ 266 എ​ണ്ണം ആ​റ​ളം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ 82 ശ​ത​മാ​നം ഈ ​കൊ​ച്ചു വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​വൈ​വി​ധ്യം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​തു​മാ​യി തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​റ​ളം ഫാം, ​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പി​ച്ചുകി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കോ​മ​ൺ​ആ​ൽ​ബ​ട്രോ​സ് ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശാ​ട​ന​വും മ​ഡ് പ​ഡ്‌​ലിങ്ങും, ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടം​ചേ​ര​ലും ആ​റ​ള​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​റ​ളം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​വും അ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന ആ​റ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യും ആ​റ​ളം ഫാം ​ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ആ​റ​ളം, ക​ണി​ച്ചാ​ർ, കേ​ള​കം, മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​റ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​യും ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ന്റെ​യും ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ഭൂ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ലോ ഭൂ​മി ല​ഭി​ച്ച​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ലോ ഒ​രു മാ​റ്റ​വു​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക.

    TAGS:Butterflyaralamkelakamkannur
    News Summary - Aralam butter fly village out line
