Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightKelakamchevron_rightആ​റ​ളം ഫാം...
    Kelakam
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:08 AM IST

    ആ​റ​ളം ഫാം ​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്ക് പേ​ടിസ്വ​പ്ന​മാ​യി മൊ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​റ​ളം ഫാം ​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്ക് പേ​ടിസ്വ​പ്ന​മാ​യി മൊ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ആറളം ആദിവാസ പുനരധിവാസ മേഖലക്കും ഫാമിനും ഭീഷണിയായ മൊട്ടുകൊമ്പൻ കാട്ടാന ഫാമിലെ പതിമൂന്നാം ബ്ലോക്കിൽ

    Listen to this Article

    കേ​ള​കം: ആ​റ​ളം ഫാം ​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഭീ​തി പ​ര​ത്തി മൊ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നും മോ​ഴ​യാ​ന​യും. മൊ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നും മോ​ഴ​യാ​ന​യും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി​ട്ട് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടും കൊ​ല​യാ​ളി​യാ​ന​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി നാ​ട് ക​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​റ​ളം ഫാം ​ബ്ലോ​ക്ക് 13 ഓ​ട​ച്ചാ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൊ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നെ കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ റേ​ഞ്ച് വ​ന​പാ​ല​ക​രും റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീ​മും ചേ​ർ​ന്ന് കോ​ട്ട​പ്പാ​റ വ​ഴി വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി.

    വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ട്ടാ​ലും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ഇ​ത്ത​രം ആ​ന​ക​ൾ ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഫാ​മി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 14 പേ​രി​ൽ അ​ധി​ക​വും വ​ക​വ​രു​ത്തി​യ​ത‌് മോ​ഴ​യാ​ന​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രും വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രും ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം. അ​തി​നാ​ൽ കു​ങ്കി​യാ​ന​യെ വ​രു​ത്തി ഇ​വ​യെ ത​ള​ച്ച‌് കൂ​ട്ടി​ല​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ലാ​ണ‌് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ.

    മു​മ്പ് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ, ആ​റ​ളം വ​നാ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ വി​റ​പ്പി​ച്ച ചു​ള്ളി​ക്കൊ​മ്പ​നെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി കൂ​ട്ടി​ല​ട​ച്ച് മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മോ​ഴ​യാ​ന​യെ​യും ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​റ​ള​ത്തും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ന​ക്കൊ​ല​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക നീ​ളു​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​യാ​ശ​ങ്ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Aralam FarmThreateningKerala Forest and Wildlife DepartmentWild Elephant
    News Summary - Motukomba becomes a nightmare for the Aralam Farm resettlement area
    Similar News
    Next Story
    X