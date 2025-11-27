Begin typing your search above and press return to search.
    27 Nov 2025 12:19 PM IST
    27 Nov 2025 12:19 PM IST

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് അ​ഞ്ചു​രൂ​പ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഫ​ണ്ട്-5000

    ജോ​ർ​ജു​കു​ട്ടി മു​ക്കാ​ട​ൻ

    Listen to this Article

    കേ​ള​കം: 1964 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 1978 വ​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ്ഥാ​നം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച കു​ടി​യേ​റ്റ ജ​ന​ത​യു​ടെ നാ​യ​ക​ൻ കേ​ള​ക​ത്തെ ജോ​ർ​ജു​കു​ട്ടി മു​ക്കാ​ട​ൻ പി​ന്നി​ട്ട കാ​ലം ഓ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ള​കം, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ, ക​ണി​ച്ചാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് കാ​പ്പാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ന്ന ഒ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. കാ​പ്പാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​യ മ​ല​നാ​ട് ക​ർ​ഷ​ക യൂ​നി​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    1963 ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ലി​റ​ങ്ങി. 1964 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ 1978 വ​രെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു. കാ​പ്പാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​കെ ജ​ന​സം​ഖ്യ 8000 ൽ ​താ​​ഴെ. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് വാ​ഹ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ലം. കു​ന്നും മ​ല​യും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി ക​ർ​ഷ​ക​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്ന് മ​ല​നാ​ട് ക​ർ​ഷ​ക യൂ​നി​യ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​രി​ൽ ഇ​ന്ന് ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഏ​ക​യാ​ൾ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ജോ​ർ​ജ് കൂ​ട്ടി മു​ക്കാ​ട​ൻ മാ​ത്രം.

    89ാം വ​യ​സ്സി​ലും ആ​വേ​ശം മു​ഖ​ത്തു​ണ്ട്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വി​നു ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് 5000 രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നും മെം​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കും മാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​രൂ​പ പ്ര​തി​ഫ​ലം. ഓ​ലക്കു​ടി​ലു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ല​യോ​ര​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് വ​രു​മാ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​രെ കൊ​ട്ടി​യൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​ര പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ ന​യി​ച്ച ഫാ. ​വ​ട​ക്ക​ൻ, ബി. ​വെ​ല്ലിം​ഗ്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ന്ത​ത സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

