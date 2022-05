cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കേ​ള​കം: കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​ച്ച മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്റ്റോ​പ് ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വി​സ് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​മാ​യി​ട്ടും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്തം. വൈ​ശാ​ഖ മ​ഹോ​ത്സ​വ കാ​ല​ത്ത് തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മ​ല​യോ​ര​ത്തെ മ​റ്റ​നേ​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ കേ​ള​കം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി​ക്കും, വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്കും, സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കേ​ള​കം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി. സം​ര​ക്ഷ​ണ​സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ഇ.​ജെ. റോ​യി, ബി​ന്റോ ക​റു​ക​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ഴ്ച്ച​ക​ൾ മു​മ്പ് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഡി​പ്പോ​യി​ൽ ത​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള (30,000 രൂ​പ-40,000 രൂ​പ) ഈ ​സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം അ​വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. രാ​ത്രി 7.45ന് ​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്റ്റോ​പ് ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ-​ഇ​രി​ട്ടി -ത​ല​ശ്ശേ​രി-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​എ​ട​പ്പാ​ൾ-​തൃ​ശൂ​ർ-​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ വ​ഴി രാ​വി​ലെ കോ​ട്ട​യ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന സ​ർ​വി​സാ​ണി​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് 5:20ന് ​കോ​ട്ട​യ​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​വി​ലെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തും. കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, തു​ട​ങ്ങി നൂ​റ് ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​കു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി കേ​ള​കം യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ്കു​ട്ടി വാ​ളു വെ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, കേ​ള​കം യൂ​നി​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​സ​ഫ് പാ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു Show Full Article

KSRTC service to Kottayam has not started yet, traders ready to protest