Madhyamam
    Kelakam
    date_range 24 Nov 2025 11:23 AM IST
    date_range 24 Nov 2025 11:23 AM IST

    കോ​ള​യാ​ട്: ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴു​മോ

    കോ​ള​യാ​ട്: ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴു​മോ
    കേ​ള​കം: കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കൈ​യ​ട​ക്കി​യ കോ​ള​യാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ തി​രി​ച്ച് പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ചു​വ​ന്ന ചെ​ങ്കോ​ട്ട പു​തി​യ കാ​ല​ത്തും കൈ​വി​ടി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക്യാ​മ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ വി. ​ഗീ​ത (സി.​പി.​ഐ) 21065 വോ​ട്ട് നേ​ടി വ​ൻ​വി​ജ​യ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ജെ​യ്ഷ ബി​ജു ഓ​ളാ​ട്ടു​പു​റ​ത്തെ​യാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ജെ​യ്ഷ​ക്ക് 18458 വോ​ട്ടു​ക​ളും ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ സ്‌​മി​ത ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു​വി​ന് 4042 വോ​ട്ടു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചു. കോ​ള​യാ​ട്, പേ​രാ​വൂ​ർ, മാ​ലൂ​ർ, മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം, ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് കോ​ള​യാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ. പേ​രാ​വൂ​ർ, കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് ബ്ലോ​ക്കി​ലെ കോ​ള​യാ​ട്, ആ​ല​ച്ചേ​രി, കാ​ഞ്ഞി​ലേ​രി, ക​ണ്ടം​കു​ന്ന്, മാ​ന​ന്തേ​രി, ക​ണ്ണ​വം ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ള​യാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ബ്ലോ​ക്കും ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്. ഇ​ട​തി​നെ മാ​ത്രം തു​ണ​ച്ച കോ​ള​യാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത് ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഡോ​ക്ട​റെ​യാ​ണ്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഡോ. ​ആ​ഷി​താ അ​ന​ന്ത​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കും. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി സി.​പി.​ഐ മാ​ന​ന്തേ​രി ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വും വ​നി​താ​സാ​ഹി​തി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജ രാ​ജീ​വ​നാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ള​യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി സ്മി​ത ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു​വാ​ണ്. ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സ​്മി​ത ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു ഇ​വി​ടെ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    Local Body Electionkelakamkannur
    X