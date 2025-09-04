Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kelakam
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:48 AM IST

    തീവ്ര മഴ; മലയോരത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടം

    തീവ്ര മഴ; മലയോരത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടം
    കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തിലെ മാവടിയിൽ വീടിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ നിലയിൽ

    കേ​ള​കം: തീ​വ്ര മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​യോ​ര​ത്ത് വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം. മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ ബാ​വ​ലി പു​ഴ​യും ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​യും ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യി. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ റോ​ഡും പാ​ല​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി.

    ബാ​വ​ലി​പ്പു​ഴ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ, കേ​ള​കം, ക​ണി​ച്ചാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ചെ​റു​പാ​ല​ങ്ങ​ളും റോ​ഡു​ക​ളു​മാ​ണ് വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ കേ​ള​കം, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ, ക​ണി​ച്ചാ​ർ, കോ​ള​യാ​ട്,ആ​റ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി ഭീ​തി​യി​യി​ലാ​ണ്.

    കണിച്ചാർ-കുണ്ടേരി പാതയിലെ പാലത്തിൽ വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

    കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ പാ​മ്പ​റ​പ്പാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യൊ​ഴു​കി. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യി​ലെ വെ​ങ്ങ​ലോ​ടി​യി​ൽ പാ​ത​യി​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി യാ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി. മ​ഴ ക​ന​ത്ത് പെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, നി​ടും​പൊ​യി​ൽ-​വ​യ​നാ​ട് ചു​രം റോ​ഡൂ​ക​ളി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ-​പാ​റ​യി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ് വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​യും ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി.

    മ​ല​യ​ടി​വാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​റ​ളം, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം വെ​ള്ളം​ക​യ​റി. വ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​യും ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യി.

    പ്ര​ള​യ കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കി​ൽ മു​ട്ടു​മാ​റ്റി പാ​ത​യി​ലും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​ണി​ച്ചാ​ർ ടൗ​ണി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ണ്ടേ​രി പാ​ത​യി​ലെ പാ​ലം വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യി. സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​ക​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ കി​ണ​ർ ഇ​ടി​ഞ്ഞു താ​ഴ്ന്നു. കേ​ള​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ലാ​ഞ്ചി​യി​ലെ ചെ​രു​വി​ള പു​ത്ത​ൻ​പു​ര ജോ​സു​കു​ട്ടി​യു​ടെ കി​ണ​റാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു താ​ഴ്ന്ന​ത്.

    കണിച്ചാർ മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, കാക്കരമറ്റംമല റോഡിന്റെ ഭിത്തി തകർന്നു

    കേ​ള​കം: ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ക​ണി​ച്ചാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ൻ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം. ക​ണി​ച്ചാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​വ​ടി​യി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി മു​ഴു​വ​നാ​യും ഇ​ടി​ഞ്ഞ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു. മാ​വ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ​ക്ക​യി​ൽ ഫി​ൻ​സി​ന്റെ വീ​ടി​നു​മു​മ്പി​ലെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി​യാ​ണ് മു​ഴു​വ​നാ​യും റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ച​ത്.

    നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്നി​ലെ കാ​ക്ക​ര​മ​റ്റം​മ​ല റോ​ഡി​ന്റെ പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണു. ഏ​ക​ദേ​ശം 20 മീ​റ്റ​റോ​ളം റോ​ഡാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ​ത്. നി​ല​വി​ൽ വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തും നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ റോ​ഡ് ആ​ണ് നി​ല​വി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​യ​ത്.

    റോ​ഡി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട മു​ഴു​വ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണി​ച്ചാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ന്റ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ണി​ച്ചാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ പൂ​ള​ക്കു​റ്റി, നെ​ടും​പു​റ​ഞ്ചാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Kannur Newshill areaHeavy RainWidespread damage
    News Summary - Heavy rains; widespread damage in the hills
