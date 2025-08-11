Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kelakam
    പവിത്രൻ ഗുരുക്കൾ തുടങ്ങിയ വിത്തൂട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് വനം വകുപ്പ്

    പവിത്രൻ ഗുരുക്കൾ തുടങ്ങിയ വിത്തൂട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് വനം വകുപ്പ്
    ബിർള മന്ദിറിന് സമീപം സ്വാമിജിക്കൊപ്പം വിത്ത് നടുന്ന പവിത്രൻ ഗുരുക്കൾ

    കേ​ള​കം: പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ്ര​മു​ഖ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ചി​കി​ത്സ​ക​നു​മാ​യ കേ​ള​ക​ത്തെ എ​ൻ.​ഇ. പ​വി​ത്ര​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി വെ​ച്ച വി​ത്തൂ​ട്ട് വ​നം വ​കു​പ്പി​നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി. ഈ ​പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​കൊ​ണ്ട് മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മി​ഷ​ൻ ഫു​ഡ്, ഫോ​ഡ​ർ, വാ​ട്ട​ർ: പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ത്തൂ​ട്ട് ന​ട​ത്തിവ​രി​ക​യാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ത്തു​ണ്ട​ക​ൾ സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് തയാ​റാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കി​ടെ പ​വി​ത്ര​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​യു​ർ​വേ​ദ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ വി​ത്തു​ണ്ട​ക​ൾ നി​റ​ച്ച ഒ​രു ബാ​ഗ് ക​രു​തും. ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും, ച​തു​പ്പ് മ​ണ്ണു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യും. ഡ​ൽ​ഹി ബി​ർ​ള മ​ന്ദി​ർ, ആ​ഗ്ര, ഛ​ത്തീ​ഗഡ്, ഹ​രി​യാ​ന, ഗോ​വ, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​ത്തേ​റി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ അ​യ​വി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​വി​ത്ര​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ.

    ഞാ​റ്റു​വേ​ല​ക​ളി​ലും, പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും, വ​ന മ​ഹോ​ത്സ​വ വാ​രാ​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​വി​ത്ര​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ത്ത് ബോ​ളു​ക​ൾ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്കെ​റി​ഞ്ഞ് തു​ട​ങ്ങി വെ​ച്ച വി​ത്തേ​റി​ന് ഒ​രു ദ​ശ​ക​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​കൃ​തി​യി​ലെ പ​ക്ഷി-​ജ​ന്തു ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, വി​വി​ധ​യി​നം തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഔ ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും വി​ത്തു​പ​ന്തു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി കാ​വു​ക​ളി​ലും പു​ഴ പു​റ​മ്പോ​ക്കു​ക​ളി​ലും വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഔ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തൈ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​യി.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​തു​വ​ഴി പ​രി​സ്ഥി​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വ​നം വ​ക​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ത്തൂ​ട്ട് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ര​ൻ ഈ ​കേ​ള​കം കാ​ര​നാ​ണ്.പ്ലാ​വ്, മാ​വ്, ആ​ഞ്ഞി​ലി, കു​ടം​പു​ളി, ഞാ​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ് വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ട്ടി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​വ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും അ​ത് വ​ഴി മു​നു​ഷ്യ വ​ന്യ ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ ല​ഘൂക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ, ആ​റ​ളം വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ ഉ​ത്സ​വ ഭൂ​മി​യു​ടെ ഇ​ട​ബാ​വ​ലി പു​ഴ​യോ​ര​ത്തും, ചീ​ങ്ക​ണ്ണി, ബാ​വ​ലി പു​ഴ​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച വി​ത്ത് ബോ​ളു​ക​ൾ ത​ളി​ർ​ത്ത് ത​ണ​ലി​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലും ഗു​രു​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സീ​ഡ് ബോ​ളു​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​സ്നേ ഹ​വും സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​വും വ​ള​ർ​ത്തി സ​ർ​വ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ വ​ന​മേ ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റും ഇ​ത്ത​രം ബോ​ളു​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പി ച്ച​ത്. നൂ​റി​ല​ധി​കം ഇ​നം വി​ത്തു​ക​ൾ ജൈ​വ​വ​ള​ങ്ങ​ളും ചാ​ണ​ക​വും മ​ണ്ണും കൂ​ടി മി​ക്‌​സ് ചെ​യ്ത് പ​ന്തു​രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ത്തു ബോ​ളു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞാ​വ​ൽ, സീ​ത​പ്പ​ഴം, പ​പ്പാ​യ, പ്ലാ​വ്, സ​പ്പോ ട്ട, ​പേ​ര, ക​ശു​മാ​വ്, മാ​വ്, നെ​ല്ലി, ചാ​മ്പ, മ​ഞ്ചാ​ടി, റ​മ്പൂ​ട്ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് വി​ത്തു​ പ​ന്തു​ക​ളാ​ക്കി എ​റി​യു​ന്ന​ത്.

