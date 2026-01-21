Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightKelakamchevron_rightക​രി​യം​കാ​പ്പി​ൽ...
    Kelakam
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:17 AM IST

    ക​രി​യം​കാ​പ്പി​ൽ പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​രി​യം​കാ​പ്പി​ൽ പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കേ​ള​കം: രാ​മ​ച്ചി റോ​ഡി​ലെ ക​രി​യം​കാ​പ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ക​രി​യം കാ​പ്പി​ലെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രി​യം​കാ​പ്പ്, വെ​ണ്ടേ​ക്കും​ചാ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ എ​സ്. വൈ​ശാ​ഖി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് പു​ലി​യെ കൂ​ട് വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ന് ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ എ​സ്. വൈ​ശാ​ഖി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ടി. ​നി​തി​ൻ​രാ​ജ്, സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ന​പാ​ല​ക​രാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ക​രി​യം കാ​പ്പി​ലെ പ​ള്ളി വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്ക​റി​യ​യു​ടെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TigerForest Departmentkannur
    News Summary - Forest department forms team to capture tiger in Kariyamkap
    Similar News
    Next Story
    X