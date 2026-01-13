Begin typing your search above and press return to search.
    13 Jan 2026 12:27 PM IST
    13 Jan 2026 12:27 PM IST

    വന്യജീവികൾക്ക് കുടിവെള്ളം: നിർമിച്ചത് 25 ചെക്ക് ഡാമുകൾ

    വന്യജീവികൾക്ക് കുടിവെള്ളം: നിർമിച്ചത് 25 ചെക്ക് ഡാമുകൾ
    ആറളം വനത്തിലെ കാട്ടിക്കരിയിൽ നിർമിച്ച ചെക്ക്ഡാം

    കേ​ള​കം: വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​മൊ​രു​ക്കി വ​നം​വ​കു​പ്പ്. വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് കു​റ​യു​ന്ന ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ ബ്ര​ഷ് വു​ഡ് ചെ​ക്ക് ഡാം ​നി​ർ​മി​ച്ചാ​ണ് ആ​റ​ളം ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ സ​ങ്കേ​തം, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കു​ടി​വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ടു​ക​ളി​ൽനിന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ണ​ങ്ങി​യ ത​ടി​ക​ൾ, ചു​ള്ളി​ക്ക​മ്പു​ക​ൾ, ക​രി​യി​ല, മ​ണ്ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ബ്ര​ഷ് വു​ഡ് ചെ​ക്ക് ഡാം ​എ​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ത​ട​യ​ണ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    25ഓ​ളം ചെ​ക്ക് ഡാ​മു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥി​രം കു​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചെ​ക്ക് ഡാ​മു​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ​യാ​ണ് വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ത്ത​രം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ത​ട​യ​ണ​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ർ​മി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. കു​ടി​വെ​ള്ളം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം വ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് മ​ണ്ണ്-​ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ത​ട​യ​ണ​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

