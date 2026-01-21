Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kelakam
    Posted On
    21 Jan 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 10:02 AM IST

    ആ​റ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു

    ആ​റ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
    ആ​റ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് 11ൽ ​ഓ​മ​ന​മു​ക്കി​ലെ ഊ​രു​മൂ​പ്പ​ൻ മോ​ഹ​ന​ന്റെ

    വീ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ലെ വാ​ഴ, ക​പ്പ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ർ​ഷി​ക​വി​ള​ക​ൾ കാ​ട്ടാ​ന ന​ശി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    കേ​ള​കം: ആ​റ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ പ​രാ​ക്ര​മം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് 11ൽ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന​യാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഓ​മ​ന​മു​ക്കി​ലെ ഊ​രു​മൂ​പ്പ​ൻ മോ​ഹ​ന​ൻ, സ​ജി അ​ന​ന്ത​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ലെ വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ്, മ​ര​ച്ചീ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ളാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ന​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. രാ​പ്പ​ക​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ​യെ​ത്തു​ന്ന ആ​ന​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് 13ൽ ​ക​ശു​വ​ണ്ടി ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​യ വെ​ള്ളി ലീ​ല ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ കാ​ട്ടാ​ന ച​വി​ട്ടി കൊ​ന്ന​ത്. ഫാം, ​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 14 ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ണ്ടും ക​ശു​വ​ണ്ടി സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​ന​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

