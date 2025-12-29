Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത് വീ​ണ്ടും ശ​ല​ഭ​വ​സ​ന്തം

    ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത് വീ​ണ്ടും ശ​ല​ഭ​വ​സ​ന്തം
    ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​ക്ക​ര​യി​ൽ വ​ട്ട​മി​ട്ട വി​വി​ധ​യി​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ശ​ല​ഭ​കൂ​ട്ടം

    കേ​ള​കം: ആ​റ​ളം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത് വീ​ണ്ടും ശ​ല​ഭ​വ​സ​ന്തം. പ​തി​വ് തെ​റ്റാ​തെ ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​ക്ക​ര​യി​ൽ പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത് മ​നം കു​ളി​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച്ച​യാ​യി.

    പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പു​ഴ​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ത​ങ്ങി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ചെ​ളി​യൂ​റ്റ​ൽ (Mud Puddling) ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി പ​കു​തി​യോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശാ​ട​ന​വും തു​ട​ങ്ങും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ ആ​ൽ​ബ​ട്രോ​സ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തി ദേ​ശാ​ട​നം തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    'ചെ​ളി​യൂ​റ്റ​ൽ' സ​മ​യ​ത്ത് ന​ന​ഞ്ഞ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​പ്പും അ​മി​നോ ആ​സി​ഡു​മാ​ണ് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക. ചി​ല​യി​നം പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ളി​ലെ ആ​ൺ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ചെ​ളി​യൂ​റ്റ​ലി​ൽ ധാ​രാ​ള​മാ​യി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശ​ല​ഭ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ൽ​ബ​ട്രോ​സ്, ചോ​ക്ലേ​റ്റ് ആ​ൽ​ബ​ട്രോ​സ്, നാ​ട്ടു​കു​ടു​ക്ക, നീ​ല​കു​ടു​ക്ക, വി​ലാ​സി​നി, ചോ​ല​വി​ലാ​സി​നി, വ​ൻ ചെ​ഞ്ചി​റ​ക​ൻ, മ​ഞ്ഞ​പാ​പ്പാ​ത്തി, അ​ര​ളി ശ​ല​ഭം, ക​ടു​വാ​ശ​ല​ഭം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ചെ​ളി​യൂ​റ്റ​ലി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ശ​ല​ഭ​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ നി​ഷാ​ദ് മ​ണ​ത്ത​ണ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ള​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചീ​ങ്ക​ണ്ണി​പ്പു​ഴ​യോ​ര​ത്തെ വി​വി​ധ മ​ണ​ൽ​ത്തി​ട്ട​ക​ളാ​ണ് ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങു​ന്ന മു​ഖ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ദൃ​ശ്യം കാ​ണാ​നും പ​ക​ർ​ത്താ​നും ആ​ന​മ​തി​ലി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് മ​റു​ക​ര​യി​ലെ ആ​റ​ളം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്തു​കാ​ണാ​നും പാ​ലു​കാ​ച്ചി​മ​ല​യി​ലെ​ത്തി കോ​ട​മ​ഞ്ഞി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നു​ക​രാ​നും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ശ​ല​ഭ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​മെ​ത്തും. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​വും യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​വും കേ​ള​കം ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം സോ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

