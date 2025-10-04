Begin typing your search above and press return to search.
    മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം, ജില്ലയിൽ 7202 പരാതികൾ; 254 എണ്ണത്തിന് പരിഹാരം

    പരാ​തി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കു​ര​ങ്ങ്, കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള​വ​
    മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം, ജില്ലയിൽ 7202 പരാതികൾ; 254 എണ്ണത്തിന് പരിഹാരം
    കേ​ള​കം: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ളി​ൽ പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട തീ​യ​തി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത് 7202 പ​രാ​തി​ക​ൾ. ഇ​വ​യി​ൽ 254 പ​രാ​തി​ക​ൾ റേ​ഞ്ച് ത​ല​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ 3521, ആ​റ​ളം 1750, ക​ണ്ണ​വം 247, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് 1684 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കു​ര​ങ്ങ്, കാ​ട്ടു​പ​ന്നി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ശ​ല്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള​വ​യാ​ണ്.

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യെ ക്ഷു​ദ്ര​ജീ​വി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇ​വ​യെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​തി​ക​ൾ വ​നം വ​കു​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. കു​ര​ങ്ങ് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ഒ​ന്നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ഴെ ത​ട്ടി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​വും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നും വ​കു​പ്പി​ന് പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ട്. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ 45 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഒ​രു തീ​വ്ര​യ​ജ്ഞ പ​രി​പാ​ടി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ജോ​സ് മാ​ത്യു, ആ​റ​ളം വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ വി. ​ര​തീ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ൽ റേ​ഞ്ച​ർ​മാ​രാ​യ സ​ധീ​ർ നെ​രോ​ത്ത് (ക​ണ്ണ​വം), ടി. ​നി​ധി​ൻ​രാ​ജ് (കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ), സ​നൂ​പ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്), ര​മ്യ രാ​ഘ​വ​ൻ (വ​ള​യം​ചാ​ൽ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

