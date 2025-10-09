Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:51 AM IST

    മുൾമുനയിൽ നിർത്തി കാട്ടുകൊമ്പൻ; സംസ്ഥാനപാതയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു

    മുൾമുനയിൽ നിർത്തി കാട്ടുകൊമ്പൻ; സംസ്ഥാനപാതയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
    ക​ർ​ണ്ണാ​ടക​യു​ടെ ബ്ര​ഹ്‌​മ​ഗി​രി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി കൂട്ടുപു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ട്ടി: മൈ​സൂ​ർ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ കൂ​ട്ടു​പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​യാ​ണ് മാ​ക്കൂ​ട്ടം ബ്ര​ഹ്‌​മ​ഗി​രി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ കൂ​ട്ടു​പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു നീ​ങ്ങി​യ​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി വ​രെ എ​ത്തി​യ കൊ​മ്പ​ൻ അ​വി​ടെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രി​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും മാ​ക്കൂ​ട്ടം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും എ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലു​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു.

    ഇ​തു​വ​ഴി വ​ന്ന ച​ര​ക്ക് ലോ​റി​ക്ക് നേ​രെ​യും ആ​ന തി​രി​ഞ്ഞു. കു​ട്ടു​പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്ത് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും എ​ക്‌​സൈ​സി​ന്റെ​യും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യും മ​റ്റും ആ​ന​യെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ മ​റു​ക​ര​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും ആ​ന തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. മാ​ക്കൂ​ട്ടം ഫോ​റ​സ്റ്റ് ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​പാ​ല​ക​സം​ഘ​വും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    കൊ​മ്പ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റേ​തെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​പാ​ല​ക​ർ

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കൊ​മ്പ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​പാ​ല​ക സം​ഘം സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു. പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ട്ടു​പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ര​ട്ടി സെ​ക്ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ന​പാ​ല​ക​ർ പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ന​യെ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചും മ​റ്റും തു​ര​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. സ്‌​നേ​ഹ ഭ​വ​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ന​പാ​ല​ക സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​രെ കാ​ട്ടാ​ന പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു. സൈ​റ​ൺ മു​ഴ​ക്കി​യും പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചും കാ​ട്ടാ​ന​യെ ബ്ര​ഹ്‌​മ​ഗി​രി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Traffic blockState HighwayKerala Forest and Wildlife DepartmentWild Elephant
