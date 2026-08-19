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    Iritty
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 8:40 AM IST

    രണ്ടാംകടവ് പണിയ സങ്കേതം നിവാസികൾക്ക് യാത്രദുരിതം

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    പാ​ലം വേ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യുള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​​ല്ല
    രണ്ടാംകടവ് പണിയ സങ്കേതം നിവാസികൾക്ക് യാത്രദുരിതം
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     ര​ണ്ടാം​ക​ട​വ് പ​ണി​യ സ​ങ്കേ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തോ​ടി​ന് കു​റു​കെയുള്ള ന​ട​പ്പാ​ലം

    ഇ​രി​ട്ടി: പേ​രാ​വൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത ഏ​ക പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സ​ങ്കേ​ത​മാ​ണ് അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം​ക​ട​വ് പ​ണി​യ സ​ങ്കേ​തം. 20ല​ധി​കം പ​ണി​യ കു​ടൂം​ബ​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ന് ഒ​രു​വ​ശം, എ​തി​ർ​വ​ശം പ​ത്തോ​ളം മ​റ്റ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് താ​മ​സം. ര​ണ്ടാം​ക​ട​വി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന കി​ളി​യ​ന്ത​റ തോ​ട്ടി​ന് ക​റു​കെ പ​ണി​ത ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ തോ​ട് ക​ട​ന്ന് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​മെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് അ​ക്ക​രെ നി​ന്നും ഇ​ക്ക​രെ ക​ട​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ല. പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ ഒ​രു പാ​ലം വേ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​തി​ന​കം മൂ​ന്ന് എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി. ആ​ദ്യം 36 ല​ക്ഷം, പി​ന്നീ​ട് 40 ല​ക്ഷം, അ​വ​സാ​നം 1.74 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ക. 40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​നൊ​പ്പം സോ​ഷ്യ​ൽ മാ​പ്പ്, ട്രൈ​ബ​ൽ ഓ​ഫീ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫീ​സി​ബി​ലി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ പ​ട്ടി​ക ജി​ല്ലാ വ​ർ​ക്കി​ങ്ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യും സ​ണ്ണി​ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യോ​ടെ​യും പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ ഡ​യ​ര​ക്ട​റു​ടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച ഫ​യ​ലി​ൽ ഇ​നി​യും തീ​ർ​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ഓ​ഫീ​സി​ൽ തീ​ർ​പ്പു​കാ​ത്തി​രി​ക്ക​യാ​ണ് ആ ​ഫ​യ​ൽ.

    2022ൽ ​അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ര്യാ​ച്ഛ​ൻ പൈ​മ്പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നേ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖാ​ന്ത​രം അ​ന്ന​ത്തെ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഇ​രി​ട്ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ വീ​ണ്ടും എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി ക​ണ്ണൂ​ർ ഐ.​ടി.​ഡി.​പി പ്രൊ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി​ല്ല. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ര​ണ്ടാം ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ പി.​സി. ജോ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ണ്ണി​ജോ​സ​ഫ് മു​ഖേ​നെ മ​ന്ത്രി കെ.​എ. തു​ള​സി​ക്ക് വീ​ണ്ടും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:Tribal ColonyirittyTravel difficulties
    News Summary - Travel difficulties for residents of Sanketham
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