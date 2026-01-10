Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 10 Jan 2026 7:44 AM IST
    അയ്യൻകുന്നിൽ കടുവഭീതി നാ​ല് പ​ശു​ക്ക​ളെ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു

    അയ്യൻകുന്നിൽ കടുവഭീതി നാ​ല് പ​ശു​ക്ക​ളെ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഇ​രി​ട്ടി: അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ല​ത്തും​ക​ട​വി​ൽ തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യ നാ​ല് പ​ശു​ക്ക​ളെ ക​ടു​വ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു. പാ​ല​ത്തും​ക​ട​വി​ലെ പു​ല്ലാ​ട്ടു​ക്കു​ന്നേ​ൽ രൂ​പേ​ഷ് രാ​ഘ​വ​ന്റെ​യും അ​മ്മ സ​ര​സു​വി​ന്റെ​യും വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യ നാ​ല് പ​ശു​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​രാ​ത്രി ക​ടു​വ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്.

    അ​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ര​ണ്ട് ക​റ​വ​പ്പ​ശു​ക്ക​ളെ​യും ഒ​രു​ ഗ​ർ​ഭി​ണി പ​ശു​വി​നെ​യും കി​ടാ​വി​നെ​യു​മാ​ണ് കൊ​ന്ന​ത്. ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത് ക​ടു​വ​യാ​ണെ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​ര​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്

    തൊ​ഴു​ത്തി​ന്റെ പൂ​ൽ​കൂ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ത്തി​യ ക​ടു​വ ആ​ദ്യം കി​ടാ​വി​നെ​യാ​ണ് ക​ടി​ച്ചു കൊ​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ത​ടി​ച്ച ഇ​രു​മ്പു​ദ​ണ്ഡ്‌​കൊ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച പൂ​ൽ​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ ക​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടാ​താ​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്ത് കെ​ട്ടി​യ മ​റ്റ് പ​ശു​ക്ക​ളേ​യും ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ല്ലു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​ഗ​മ​നം. പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് ര​ക്തം ത​ളം കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ക്ത​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ടു​വ​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ദം പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ഴു​ത്തി​ന്റെ താ​ഴ്ഭാ​ഗ​ത്ത് ചാ​ണ​ക​വും വെ​ള്ള​വും കെ​ട്ടി​നി​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തും ക​ടു​വ​യു​ടെ വ​ലി​യ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ക​ടു​വ​യാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ​ര​സു ത​റ​വാ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 100 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ക​റ​വ​ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് നാ​ലു പ​ശു​ക്ക​ളെ​യും ച​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ത്ത നാ​ലു പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ക​ഴു​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വു​ണ്ട്.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​മു​മ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ​ന്തോ​ഷ് പാ​ല​ക്ക​ൽ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ കെ​ട്ടി​യ വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യെ അ​ജ്ഞാ​ത ജീ​വി ഭ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ക​ടു​വ​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കേ​ര​ള, ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​ണി​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നോ​യ് കു​ര്യ​ൻ, അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​നി വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​യ്‌​സ​ൺ കാ​ര​ക്കാ​ട്ട്, ബേ​ബി തോ​ലാ​നി, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ജെ​യി​ൻ​സ് ടി. ​മാ​ത്യു, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. ചാ​ക്കോ, വ​നം ചീ​ഫ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ അ​ഞ്ച​ൽ​കു​മാ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ കെ. ​വൈ​ശാ​ഖ്, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ റേ​ഞ്ച​ർ ടി. ​നി​തി​ൻ രാ​ജ്, ഇ​രി​ട്ടി സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ​ർ സി. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഇ​രി​ട്ടി എ​സ്.​ഐ റെ​ജി സ്‌​ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

