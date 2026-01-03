Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Iritty
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:18 AM IST

    ഉ​ന്ന​തി നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സൗ​ജ​ന്യ ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം

    ഉ​ന്ന​തി നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സൗ​ജ​ന്യ ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം
    ഉ​ന്ന​തി നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം ഇ​രി​ട്ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ല്‍ റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​നൂ​ജ് പ​ലി​വാ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഇ​രി​ട്ടി: ജ​ന​മൈ​ത്രി പൊ​ലീ​സ് റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ന്ന​തി നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി.

    ഇ​രി​ട്ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​നൂ​ജ് പാ​ലി​വാ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​വി. സ​ര​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    റൂ​റ​ൽ അ​ഡി. എ​സ്.​പി കെ.​എ​സ്. ഷാ​ജി, ഇ​രി​ട്ടി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​കെ. ധ​ന​ഞ്ജ​യ ബാ​ബു, ഇ​രി​ട്ടി എ​സ്.​ഐ കെ. ​ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ജ​ന​മൈ​ത്രി പൊ​ലീ​സ് ജി​ല്ല അ​ഡീ​ഷ​നൽ നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​പി. അ​നീ​ഷ്, ഇ​രി​ട്ടി ജ​ന​മൈ​ത്രി പൊ​ലീ​സ് ബീ​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​പി.​സി. പ്രി​യേ​ഷ്, അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ഡോ. ​അ​നു​പ​മ, കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​രി​ട്ടി, പേ​രാ​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 40 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് ലൈ​സ​ൻ​സ് എ​ടു​ത്തു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Driving trainingPoliceUnnathi
