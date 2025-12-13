Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി

    Muslim League,activist,accused,assault ,Palapuzha, മുസ്‍ലിംലീഗ്, പാലപ്പുഴ, മർദനം
    പാ​ല​പ്പു​ഴ പാ​ല​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ അ​ക്ര​മി സം​ഘം പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്  മ​റി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ട്ടി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കാ​ക്ക​യ​ങ്ങാ​ട് പാ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന് മ​ർ​ദ​നം. പാ​ല​പ്പു​ഴ കൂ​ട​ലാ​ട്ടെ അ​സ​റു​ദ്ദീ​നാ​ണ് (38) മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. പി​ന്നി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ അ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ നേ​ര​ത്തേ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കാ​വ് വാ​ർ​ഡി​ൽ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ട്രി​പ്പ് പോ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കാ​വ് പു​ഴ​ക്ക​രി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം പി​ൻ​തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ അ​ക്ര​മി സം​ഘം ത​ള്ളി സ​മീ​പ​ത്തെ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ച്ചി​ട്ടു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ ഓ​പ​ൺ വോ​ട്ടി​നെ ചൊ​ല്ലി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കാ​വി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ-​മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സം​ഘ​ർ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ സം​ഘ​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി വീ​ശി ഓ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

