Madhyamam
    Iritty
    date_range 1 Dec 2025 12:55 PM IST
    date_range 1 Dec 2025 12:55 PM IST

    ഇ​രി​ട്ടി വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ്; നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്

    ഇ​രി​ട്ടി വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ്; നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്
    ഇ​രി​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഇ​ക്കു​റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബ​ലാ​ബ​ല​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് 34 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും. 2015ൽ ​പ്ര​ഥ​മ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ത​മ്മി​ല​ടി​യി​ൽ ഭ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭാ​ഗ്യം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ല​വി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 14 സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ന് എ​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മൂ​ന്നും സീ​റ്റു​ണ്ട്.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​ഞ്ചും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്ക് മൂ​ന്നും സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. 1988 മു​ത​ല്‍ 2005 വ​രെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി 18 വ​ര്‍ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ കീ​ഴൂ​ര്‍-​ചാ​വ​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 2005 മു​ത​ല്‍ 2015 വ​രെ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ​ഭ​ര​ണം കൈ​വി​ട്ടു. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ വി​ക​സ​ന രം​ഗ​ത്ത് ഒ​ട്ടേ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് മൂ​ന്നാ​മ​ത് തു​ട​ര്‍ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ്ര​മം. ആ​കെ​യു​ള്ള 34 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​എം-34, സി.​പി.​ഐ-​ഒ​ന്ന്, ഐ.​എ​ന്‍.​എ​ല്‍-​ഒ​ന്ന്, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്-19, മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ്-13, ആ​ര്‍.​എ​സ്.​പി-​ഒ​ന്ന്, സി.​എം.​പി-​ഒ​ന്ന്, ബി.​ജെ.​പി-34, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ-17, വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി-​മൂ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. പു​തു​താ​യി പ​യ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു വാ​ര്‍ഡ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

