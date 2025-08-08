Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Iritty
    Iritty
    Posted On
    8 Aug 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:13 AM IST

    വെമ്പുഴയിൽ തടയണയുടെ പാർശ്വഭിത്തി തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ

    Side wall collapsed check dam
    എ​ടൂ​ർ വെ​മ്പു​ഴ പു​ഴ​യി​ലെ പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി ത​ക​ർ​ന്ന​ ത​ട​യ​ണ​

    ഇ​രി​ട്ടി: എ​ടൂ​ർ വെ​മ്പു​ഴ പു​ഴ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ത​ട​യ​ണ​യു​ടെ പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ പു​ഴ​യാ​യി ന​ശി​ക്കു​ന്നു. ക​ര​യി​ടി​ച്ചി​ൽ മൂ​ലം ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ളും ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യി.

    പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​ഴ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ട​വ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ണി, കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യ​ത്. തോ​ണ​ക്ക​ര ടി.​പി. ജോ​ർ​ജി​ന്റെ മ​ക​ൾ സീ​ന മാ​ത്യു​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള 45 സെ​ന്റ് സ്‌​ഥ​ലം, മ​ക​ൻ അ​നീ​ഷി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള 40 സെൻറ് സ്‌​ഥ​ലം, മ​ണ​പ്പാ​ൻ​തോ​ട് ജോ​ർ​ജി​ന്റെ 65 സെ​ന്റ് സ്‌​ഥ​ലം എ​ന്നി​വ ച​ളി​യും പ്ര​ള​യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ് ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി. തോ​ണ​ക്ക​ര ജോ​ർ​ജി​ന്റെ 110 റ​ബ​ർ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ടാ​പ് ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    മ​ല​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ മി​ക്ക മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വേ​രു​ക​ൾ പു​റ​ത്താ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ആ​റു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മൈ​ന​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 25 ല​ക്ഷം ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ഖേ​ന ത​ട​യ​ണ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ട​യ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നാ​ഥ​നി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്‌​ഥ​യാ​ണ്. പ​രാ​തി ആ​രോ​ടു പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും അ​റി​യി​ല്ല.

    നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത​ല്ലാ​തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഒ​രു അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യും മു​മ്പേ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലും ക​രി​ങ്ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​യ പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി ഇ​ടി​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​യി പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്. ത​ട​യ​ണ​യു​ടെ മ​ര​പ്പ​ല​ക​ക​ൾ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ​ത്തെ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യ​തോ​ടെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ളം ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ട​യ​ണ​യു​ടെ ഷ​ട്ട​റി​ന്റെ തൂ​ണു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ അ​ക​ലം തീ​രെ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കി​ല്ല. ക​ല്ലും മ​ണ്ണും അ​ടി​ഞ്ഞു ത​ട​യ​ണ​യു​ടെ മു​ക​ൾ വ​ശം പു​ഴ​യു​ടെ ആ​ഴ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ചെ​റി​യ മ​ഴ​ക്കു​പോ​ലും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞു ത​ടാ​ക​തു​ല്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    News Summary - It has been years since the side wall of the dam collapsed in Vempuzha
