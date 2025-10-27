Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Iritty
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 10:13 AM IST

    പാലം തുറന്നിട്ടും യാത്ര ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമായില്ല

    പാലം തുറന്നിട്ടും യാത്ര ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമായില്ല
    ച​ളി​ക്കു​ള​മാ​യ ആ​റ​ളം-​തോ​ട്ടുംക​ട​വ് പാ​ലം

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ട്ടി: ആ​റ​ളം തോ​ട്ടു​ക​ട​വ് പു​തി​യ പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള യാ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഈ ​മാ​സം 17ന് ​പാ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ പ​ഴ​യ​പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യാ​ണ് പു​തി​യ പാ​ലം പ​ണി​ത​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ 1.25 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പു​തി​യ പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു പോ​കു​മെ​ങ്കി​ലും അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ണ്ണി​ട്ടു​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി വി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റാ​ൻ ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. മ​ഴ കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​വും ച​ളി​ക്കു​ള​മാ​യി. പു​തി​യ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് പാ​ല​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഏ​റെ നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സ് വീ​ണ്ടും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യും മ​ഴ മാ​റി​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​റ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Traffic Jamnew bridgebridge inaguration
    News Summary - Even though the bridge was opened, the travel woes were not resolved.
