Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightIrittychevron_rightഇരിട്ടി മേഖലയിലെ...
    Iritty
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 11:12 AM IST

    ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം; മാർഗരേഖ തയാറാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം; മാർഗരേഖ തയാറാക്കി
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ഇരിട്ടി: ലോക നെഗ്ലഗ്റ്റഡ് ട്രോപിക്കൽ ഡിസീസസ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ശിൽപശാലയിൽമേഖലയിലെ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രതിരോധത്തിനായി മാർഗരേഖ തയാറാക്കി. പരിഗണിക്കാം, നിവാരണം ചെയ്യാം എന്ന നിർദേശത്തോടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കോൺഫറസ്‌ ഹോളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ കുഷ്ഠം, മന്ത്, കരിമ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കുൻഗുനിയ, പേവിഷബാധ എന്നീ രോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാർഗരേഖ തയാറാക്കിയത്.

    ഇരിട്ടി ഹെൽത്ത് ബ്ലോക്കിന് കീഴിലെ കുഷ്ഠരോഗികൾ, മന്ത് രോഗികൾ, ഡങ്കിപ്പനി തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവലോകനവും നടന്നു. ഉളിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇരിട്ടി, ചാവശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

    ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് എം. രാജേഷ് ശിൽപശാല ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ല എൻ.വി.ബി.ഡി.സി.പി ഓഫിസർ ഡോ.കെ.കെ. ഷിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ.കെ. അർജുൻ, ജില്ല ബയോളജിസ്റ്റ് സി.പി. രമേശൻ, ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സി.പി. സലീം എന്നിവർ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Guidelinesepidemic preventionkannur
    News Summary - Epidemic prevention in Iritty region; Guidelines prepared
    Similar News
    Next Story
    X