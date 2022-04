ചിലരുടെ എതിർപ്പുകൊണ്ട് വികസന പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല -മുഖ്യമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഇ​രി​ട്ടി: ചി​ല​ർ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം നാ​ടി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ന​വീ​ക​രി​ച്ച തി​ല്ല​ങ്കേ​രി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി മ​ന്ദി​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളെ​യും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കി​ല്ല. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട്. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സൗ​ക​ര്യം ക​ണ്ട് അ​ന്ധാ​ളി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​വ​ര​ല്ല ന​മ്മ​ൾ. ന​ട​ത്തേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ൻ പി​ഴ​യാ​ണ് ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്.

സം​സ്ഥാ​നം രൂ​പം​കൊ​ണ്ട നാ​ൾ മു​ത​ൽ നാ​ടി​നു ന​ല്ല​ത് വ​ര​രു​തെ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് വ​ല​തു​പ​ക്ഷം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗെ​യ്ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്കും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള സ​മ​രം ഇ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​ട്ടേ​റേ വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രം നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ടി. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​നും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ബി​ജൂ​ട്ടി സ്മാ​ര​ക ഹാ​ൾ കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ശി​ലാ​ഫ​ല​കം അ​നാഛാ​ദ​നം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​നും ഫോ​ട്ടോ അ​നാഛാ​ദ​നം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​േ​ട്ട​റി​യ​റ്റം​ഗം പി. ​പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​നും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ്വി​ച്ച് ഓ​ൺ എ​ൻ.​വി. ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എ. ഷാ​ജി, സി.​വി. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, കെ. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, കെ.​ടി. ച​ന്ദ്ര​ൻ, എം. ​രാ​ജ​ൻ, കെ.​സി. മ​നോ​ജ്, എം. ​ര​തീ​ഷ്, അ​ണി​യേ​രി ച​ന്ദ്ര​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, കൈ​തേ​രി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, വ​ൽ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. Show Full Article

Development projects will not be abandoned due to opposition from some - CM