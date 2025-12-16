Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Dec 2025 9:42 AM IST
    16 Dec 2025 9:42 AM IST

    പി.​വി ഹൗ​സി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ

    Councillors,P.V. House, kannur news, കണ്ണൂർ, കൗൺസിലർമാർ,ഇരിട്ടി,
    ഷ​ബ്‌​ന, റാ​ഷി​ദ

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ട്ടി: പു​ന്നാ​ട്ടെ പി.​വി ഹൗ​സി​ലെ ര​ണ്ട് മ​രു​മ​ക്ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി. കേ​ളോ​ത്ത് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന്റെ​യും പി.​വി. സൈ​ന​ബ​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ സ​ഹീ​ർ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ​യും ഫ​വാ​സ് പു​ന്നാ​ടി​ന്റെ​യും ഭാ​ര്യ​മാ​രാ​ണ് വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ​ത്. എ​ട​യ​ന്നൂ​ർ തെ​രൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ പി.​വി. സ​ഹീ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ടി.​വി. റാ​ഷി​ദ ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ടൗ​ൺ​ഹാ​ൾ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ചി​റ​ക്ക​ര കു​ഞ്ഞാം​പ​റ​മ്പ് യു.​പി സ്കൂ​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ധ്യാ​പി​ക​യും വ​നി​ത ലീ​ഗ് ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്. ടി.​വി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്റെ​യും ഇ. ​സു​ബൈ​ദ​യു​ടേ​യും മ​ക​ളാ​ണ്.

    ഫ​വാ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഷ​ബ്ന ഇ​രി​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ളി​യി​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ബി.​എ​ഡ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യും ഹ​രി​ത​യു​ടെ ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. ന​ര​യ​മ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി പാ​നേ​രി ബ​ഷീ​റി​ന്റെ​യും പാ​ണ​ബ്രോ​ൻ ന​സീ​മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് ഷ​ബ്ന.

