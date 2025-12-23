Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightIrittychevron_rightഅയ്യൻകുന്നിൽ...
    Iritty
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 10:38 AM IST

    അയ്യൻകുന്നിൽ തമ്പടിച്ചത് 21 മണിക്കൂർ; ഭീ​തിപ​ര​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നെ ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    അയ്യൻകുന്നിൽ തമ്പടിച്ചത് 21 മണിക്കൂർ; ഭീ​തിപ​ര​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നെ ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ കൃ​ഷി​നാ​ശം

    ഇ​രി​ട്ടി: ഒ​രു പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും നീ​ണ്ട ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കും പി​രി​മു​റു​ക്ക​ത്തി​നു​മൊ​ടു​വി​ൽ അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യോ​ടെ ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ് വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഓ​ര​ത്തേ​ൽ ബി​ന്ദു ഷാ​ജി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തി​യ കൊ​മ്പ​ൻ വാ​ണി​യ​പ്പാ​റ, അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ്, കൂ​മ​ൻ​തോ​ട്, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പും​ക​രി, ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ന​യെ തു​ര​ത്താ​നു​ള്ള വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ശ്ര​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ്, ഈ​ന്തും​ക​രി, കൂ​മ​ൻ​ന്തോ​ട്, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പും​ക​രി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ആ​ശാ​ൻ​കു​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച ആ​ന പു​ല​ർ​ച്ചെ​യോ​ടെ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നീ​ങ്ങാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    വ​നം​വ​കു​പ്പ് ആ​ന​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​പാ​ത നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി പ​ള്ളി​ക്ക് പി​ൻ​വ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി എ​ട​പ്പു​ഴ റോ​ഡ് ക​ട​ന്ന് വെ​മ്പു​ഴ തോ​ട് വ​ഴി ആ​റ​ളം ഫാം ​മൂ​ന്നാം ബ്ലോ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ആ​ന പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​രി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ഴ​ക​ളും മ​റ്റും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    പാ​റ​യ്ക്കാ​മ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം ക​ണ്ട ആ​ന​യാ​ണ് അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പ് കൂ​ട്ടു​പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ന​യാ​ണി​തെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഇ​ത് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ന​ത്ത നാ​ശ​മാ​ണ് കൊ​മ്പ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. വ​നം​വ​കു​പ്പ് ആ​ന​യെ ഓ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വി​ര​ണ്ട് ഓ​ടി​യ ആ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് ഷെ​ഡു​ക​ളും ഒ​രു റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റ് പു​ര​യും ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ന അ​ക്ര​മം കാ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ തു​ര​ത്ത​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും ആ​ന​യു​ടെ ച​ല​നം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് വ​നം​വ​കു​പ്പ് മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ എ​ടു​ത്താ​ണ് വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വ​നം ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച​ർ ഷൈ​നി​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സി. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സി.​കെ. മ​നോ​ജ്, പ്ര​മോ​ദ്, ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി ഫോ​റ​സ്റ്റ​ർ ര​മേ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ന​യെ ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി​യ​ത്.

    ഫാ​മി​ന​ക​ത്ത്
    ക​യ​റ്റിവി​ട്ട​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ഇ​രി​ട്ടി: ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്തി ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റിവി​ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധം. അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ് ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന​യെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    ആ​ന​ശ​ല്യം ഫാ​മി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ദു​രി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നു​കൂ​ടി കാ​ട്ടാ​ന ഫാ​മി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ആ​ദി​വാ​സ ക്ഷേ​മ​സ​മി​തി ഉ​ൾ‌​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kannur NewsayyankunnuWild ElephantHuman-wildlife conflict
    News Summary - Camped at Ayyankunnu for 21 hours; chased the terrified wild elephant back to the farm
    Similar News
    Next Story
    X