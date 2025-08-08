Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Iritty
    Posted On
    8 Aug 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:17 AM IST

    വിസ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    Visa scam suspect
    ജോ​ൺ ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ

    ഇ​രി​ട്ടി: വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന പാ​യം വ​ട്ട്യ​റ സ്വ​ദേ​ശി ജോ​ൺ ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​റി​നെ (45) പൊ​ലീ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ കെ.​ജെ. വി​നോ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വി​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വാ​ണി​യ​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വി​സ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് 55 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​സ്.​ഐ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജ്മി, എ.​എ​സ്.​ഐ പ്ര​ശാ​ന്ത്, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സു​കേ​ഷ് ഊ​ര​ത്തൂ​ർ, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗം എ.​എം. ഷി​ജോ​യി എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    X