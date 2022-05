ഇരിട്ടിക്ക് സമീപം വീണ്ടും അപകട മരണം: റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഇടിച്ച് വയോധികൻ മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ഇരിട്ടി: ഉളിയിലിൽ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ സ്ത്രീ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇരിട്ടിക്ക് സമീപം പെരുമ്പറമ്പിൽ സമാന അപകടത്തിൽ വയോധികൻ മരിച്ചു. മാവുള്ളകരിയിൽ കെ.വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (75) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇരിട്ടി-ഇരിക്കൂർ റൂട്ടിൽ പെരുമ്പറമ്പ് സ്കൂളിന് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.30ഓടെയാണ് അപകടം. റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ഭാര്യ: നളിനി. മക്കൾ: രാധ, ഷാജി, ഷിജു. മരുമക്കൾ: പവിത്രൻ, ബിനിജ, സീന. ഇന്ന് രാവിലെ ഉളിയിൽ ടൗണിൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ പിക്കപ്പ് ഇടിച്ച് നാദാപുരം വിലങ്ങാട് സ്വദേശിനി സുമ (50) മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തെക്കംപൊയിലിൽ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവർ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7.30 ഓടെ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കായി ഇരിട്ടിയിലേക്ക് പോകാൻ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് ഇരിട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് കോഴി കയറ്റി വന്ന പിക്കപ്പ് ജീപ്പ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടു. ഭർത്താവ്: ബാബു (കാർപന്റർ).മക്കൾ: അഖിൽ, ആതിര. സഹോദരങ്ങൾ: റജി, ഓമന, സുധ. Show Full Article

Accident death near Iritty again: An elderly man was killed when he was hit by a goods auto while crossing the road