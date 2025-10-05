Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ​ള്ളി​യി​ല്‍നി​ന്ന് 1.33 ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്ന​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പ​ള്ളി​യി​ല്‍നി​ന്ന് 1.33 ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്ന​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മു​ഹാ​ദ് മു​ന്ന

    ഇ​രി​ക്കൂ​ര്‍: പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ല്‍ പ​ള്ളി ഇ​മാ​മി​ന്റെ മു​റി​യി​ല്‍നി​ന്ന് സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന യു​വാ​വി​നെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. മം​ഗ​ളുരു ഉ​ള്ളാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹാ​ദ് മു​ന്ന (40) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​രി​ക്കൂ​ര്‍ സി​ദി​ഖ് ന​ഗ​റി​ലെ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ സി​ദി​ഖ് മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം ബീ​ഹാ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ഷി​ഖ് അ​ലാ​ഹി​യു​ടെ മു​റി​യി​ലെ അ​ല​മാ​ര പൊ​ളി​ച്ച് 1.33 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും സ്വ​ര്‍ണ​മോ​തി​ര​വു​മാ​ണ് പ്ര​തി ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 28ന് ​രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച. ഇ​മാം രാ​വി​ലെ സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണം.

    എ​ട്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി പ​ള്ളി​യി​ലെ ഇ​മാം ആ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ഷി​ഖ്. പ്ര​തി മു​ഹാ​ദ് മു​ന്ന ഇ​രി​ക്കൂ​റി​ല്‍ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച് പെ​രു​വ​ള​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. മോ​ഷ​ണ​ശേ​ഷം ഇ​യാ​ൾ ഉ​ള്ളാ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ള്ളാ​ളി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ​നി​ന്നും ഇ​യാ​ൾ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ഫോ​ണ്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ടൗ​ണി​ല്‍നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

