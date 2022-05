പുഴയില്‍ കാണാതായ യുവാവിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചെ​റു​പു​ഴ: കാ​ര്യ​ങ്കോ​ട് പു​ഴ​യി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് കാ​ണാ​താ​യ പെ​രി​ങ്ങോം സ്വ​ദേ​ശി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. പെ​രി​ങ്ങോം കൊ​ര​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ദീ​പ​നെ​യാ​ണ് (42) ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച മൂ​ന്നോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്കോ​ട് പു​ഴ​യു​ടെ ചെ​റു​പു​ഴ പു​തി​യ പാ​ലം ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​ണാ​താ​യ​ത്.

തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ മു​ങ്ങ​ല്‍ വി​ദ​ഗ്ധ​ര​ട​ങ്ങി​യ സ്‌​കൂ​ബ ടീ​മും എ​ത്തി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ശ്ര​മം വി​ഫ​ല​മാ​യി. സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സി.​പി. രാ​ജേ​ഷ്, ഗ്രേ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ സി. ​ശ​ശി​ധ​ര​ന്‍, കെ.​കെ.​വി. ഗ​ണേ​ശ​ന്‍, പെ​രി​ങ്ങോം, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ര്‍, പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ ഫ​യ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സ്‌​കൂ​ബ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ. ​ഗോ​പി, പി. ​രാ​ജേ​ഷ്, കെ. ​ഉ​ന്മേ​ഷ്, മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ പി. ​പ്ര​സാ​ദ്, പി.​വി. ല​തേ​ഷ്, പി. ​അ​നി​ലേ​ഷ്, പി.​പി. രാ​ഹു​ല്‍, എ. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, വി.​കെ. രാ​ജു, പി.​എം. മ​ജീ​ദ്, പി.​സി. മാ​ത്യു, സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജി​തി​ന്‍, പ്ര​ശാ​ന്ത്, ല​ക്ഷ്മ​ണ​ന്‍, ശ​ശി​ധ​ര​ന്‍, രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ക​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ ഡെ​പ്യ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ല്‍ദാ​ര്‍ ഇ.​കെ. രാ​ജ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​രും ചെ​റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സും ചെ​റു​പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​ഫ്. അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​റും മ​റ്റു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തി​ര​ച്ചി​ലി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. Show Full Article

young man who went missing in the river could not be found