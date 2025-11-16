Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightCherupuzhachevron_rightസ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ വീടിന്...
    Cherupuzha
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:09 AM IST

    സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ വീടിന് നേരെ സ്‌ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞതായി പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ വീടിന് നേരെ സ്‌ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞതായി പരാതി
    cancel
    camera_alt

    സ്‌​ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു എ​റി​ഞ്ഞ വീട്ടിൽ ചെ​റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തുന്നു

    Listen to this Article

    ചെറുപുഴ: ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 18ാം വാര്‍ഡില്‍ മത്സരിക്കുന്ന എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും സി.പി.എം നേതാവുമായ കെ. ദാമോദരന്റെ വീടിന് നേരെ സ്‌ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി പരാതി. വെള്ളി രാത്രി 11നായിരുന്നു സംഭവം. ചെറുപുഴ ടൗണിലുള്ള വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറിക്ക് നേരെ രണ്ടുതവണയാണ് സ്‌ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞത്. സ്‌ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാര്‍ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോള്‍ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടെന്ന് ദാമോദരന്‍ പറഞ്ഞു.

    മുറിയുടെ ജനല്‍ തുറന്നുകിടന്നിരുന്നതിനാല്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പുകയും മുറിയില്‍ നിറഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞ് ചെറുപുഴ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. നിലവില്‍ പയ്യന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗമാണ് കെ. ദമോദരന്‍. സംഭവത്തില്‍ സി.പി.എം പ്രതിഷേധിച്ചു. ചെറുപുഴ ടൗണില്‍ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധയോഗവും നടത്തി. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആണെന്ന് സി.പി.എം ആരോപിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CandidatesExplosive BombElection Newslocal self government
    News Summary - Complaint that an explosive was thrown at a candidate's house
    Similar News
    Next Story
    X