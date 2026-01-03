Begin typing your search above and press return to search.
    Cherupuzha
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:35 AM IST

    കി​ണ​റ്റി​ല്‍ വീ​ണ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ഡം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു

    കി​ണ​റ്റി​ല്‍ വീ​ണ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ഡം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു
    ജോസ്ഗിരിയില്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ കാട്ടാനക്കുട്ടിയുടെ ജഡം പുറത്തെടുക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ചെ​റു​പു​ഴ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ചെ​റു​പു​ഴ ജോ​സ്ഗി​രി മ​രു​തും​ത​ട്ടി​ല്‍ കി​ണ​റ്റി​ല്‍ ചെ​രി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ഡം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ര്‍ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ഴി​ച്ചി​ട്ടു.

    വെ​ള്ളി ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ല്‍ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും പെ​രി​ങ്ങോം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യു​ടെ​യും സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​യാ​ന​യു​ടെ ജ​ഡം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത് പോ​സ്റ്റ് മോ​ര്‍ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചു.

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സ​നൂ​പ് കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ഫോ​റ​സ്റ്റ​ര്‍ എം. ​ര​ഞ്ജി​ത്, ആ​ര്‍.​ആ​ര്‍.​ടി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച​ര്‍ ഷൈ​നി കു​മാ​ര്‍, പെ​രി​ങ്ങോം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യി​ലെ ഐ. ​ഷാ​ജീ​വ്, എം. ​ജ​യേ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍, ചെ​റു​പു​ഴ ഗ​വ. മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ. ​ജി​ബി​ന്‍ പ​ന്ത​പ്പ​ള്ളി, ചെ​റു​പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലൈ​സ​മ്മ തോ​മ​സ് പ​ന​യ്ക്ക​ല്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ശ​ന്‍ കാ​ര്‍ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ഡം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

