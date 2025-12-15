Begin typing your search above and press return to search.
    Cherupuzha
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:29 AM IST

    ക​പി​ല​യി​ല്‍ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു ശ​യ​ന​ബു​ദ്ധ ശി​ൽ​പം

    reclining,Buddha,statue,included,chapel, ബുദ്ധൻ, ശിൽപം, ചെറുപുഴ, കണ്ണൂർ
    ചെ​റു​പു​ഴ: ഇ​ട​തു​ക​ര​ത്തി​ല്‍ ശി​ര​സ് താ​ങ്ങി ശ​യ്യ​യി​ല്‍ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ബു​ദ്ധ​ന്‍. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ശി​ൽ​പ​മാ​ണ് ക​പി​ല പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 27 അ​ടി നീ​ള​വും ത​റ​നി​ര​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് എ​ട്ട​ടി ഉ​യ​ര​വു​മു​ണ്ട് ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന്. മാ​ത്തി​ലി​ന​ടു​ത്ത് വ​ട​വ​ന്തൂ​രി​ലെ ക​പി​ല പാ​ര്‍ക്കി​ലാ​ണ് ശി​ൽ​പ​മു​ള്ള​ത്. ചി​ത്ര​കാ​ര​നും ശി​ൽ​പി​യും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റും അ​മ്വേ​ച്വ​ര്‍ നാ​ട​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നു​മാ​യ ക​മ്പ​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി സ​ന്തോ​ഷ് മാ​ന​സ​മാ​ണ് ശി​ൽ​പം നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ടു​മാ​സ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ല്‍ തീ​ര്‍ത്ത ശി​ൽ​പം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ശ​യ​ന​ബു​ദ്ധ​ന്റെ പൂ​ര്‍ണ​കാ​യ ശി​ൽ​പം കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ പാ​ര്‍ക്കും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി.

    TAGS:statueKannur NewsBudha culture
    News Summary - A reclining Buddha statue is included in the chapel.
