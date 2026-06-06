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    Chakkarakkal
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 1:14 PM IST

    2.25 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ബീഹാർ സ്വദേശി പിടിയിൽ

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    2.25 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ബീഹാർ സ്വദേശി പിടിയിൽ
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    സ​ന്തോ​ഷ് മോ​നി

    ചക്കരക്കല്ല്: 2.25 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി പൊലീസ് പിടിയിൽ. കാവിൻമൂല ടൗണിലെ പള്ളിക്ക് സമീപം വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന സന്തോഷ് മോനി ( 39) ആണ് ചക്കരക്കൽ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചക്കരക്കൽ പൊലീസും നാർക്കോട്ടിക്ക് സെല്ലും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇയാളുടെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.ചക്കരക്കൽ എസ്.ഐ ഇ.വി. വിനീത്, സി.പി.ഒ മാരായ ലിജു, മുഹമ്മദ് റമീസ് , നിസാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ കണ്ണൂർ കോടതി മൂന്ന് 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

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    TAGS:bihar nativearresteddrug bustGanja Seizure Casekannur
    News Summary - Bihar native arrested with 2.25 kg of ganja
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