Madhyamam
    Chakkarakkal
    Posted On
    13 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 10:25 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പ​ത​ട്ടി​പ്പ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​രജി ത​ള്ളി

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല്: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ലി​ലെ ബി​ൽ​ഡി​ങ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് കെ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം മു​ൻ​കൂ​ർ ജ്യാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. 200ന് ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രാ​ണ് കൂ​ട്ട​മാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ല​ബി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വാ​ദി​ച്ചു. ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ഹ​ക​ര​ണ​വ​കു​പ്പ് ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ എ​ട്ടു കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ സം​ഘ​ടി​ച്ച് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​ന്നേ ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ ടൗ​ണി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. കു​റേ​പേ​ർ​ക്ക് നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ തു​ക ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ൽ​കി. ലോ​ൺ തു​ക തി​രി​ച്ച് കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, നി​ര​വ​ധി നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​നി​യും പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നി​ക്ഷേ​പ​ക​രോ​ട് അ​നു​ഭാ​വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സി.​പി.​എം, ബി.​ജെ.​പി ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​ർ​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

