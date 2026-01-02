Begin typing your search above and press return to search.
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:16 PM IST

    ഏഴുപവനും റാഡോ വാച്ചും കവർച്ചചെയ്ത കേസ്; വേലക്കാരിയെയും ഭർത്താവിനെയും പ്രതിചേർത്തു

    ഏഴുപവനും റാഡോ വാച്ചും കവർച്ചചെയ്ത കേസ്; വേലക്കാരിയെയും ഭർത്താവിനെയും പ്രതിചേർത്തു
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: പ​ട​ന്ന​ക്കാ​ട് ഡോ​ക്ട​റു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴു​പ​വ​നും ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ റാ​ഡോ വാ​ച്ചും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഈ ​വീ​ട്ടി​ലെ വേ​ല​ക്കാ​രി​യെ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യും പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തു. ക​വ​ർ​ച്ച​പോ​യ റാ​ഡോ വാ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​അ​ഷ​റ​ഫ് കു​റ്റി​ക്കോ​ലി​ന്റെ മാ​താ​വ് പ​ട​ന്ന​ക്കാ​ട് പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ സൈ​ന​ബ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലാ​ണ് പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച. വീ​ട്ടി​ലെ മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഏ​ഴു​പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല, ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള റാ​ഡോ വാ​ച്ച്, 5000 രൂ​പ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി​യു​ടെ വ​യ​ർ മു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ വേ​ല​ക്കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്ന സു​ഹ​റ, ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ബ്‌​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും പ്ര​തി​ക​ൾ പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി. പി​ന്നാ​ലെ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​വും നേ​ടി. ക​വ​ർ​ച്ച​പോ​യ ​റാ​ഡോ വാ​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മോ​ഷ​ണം പോ​യ റാ​ഡോ വാ​ച്ച് കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ ഒ​രു ക​ട​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. 35,000 രൂ​പ​ക്ക് പ്ര​തി ഇ​വി​ടെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ച്ച് വാ​ങ്ങി​യ വ്യാ​പാ​രി പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ സം​ശ​യ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ത്തു. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പൊ​യി​ലി​ൽ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ൾ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ സി.​പി. ജി​ജേ​ഷ്, അ​സി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത് കൊ​ല്ലി​ക്കാ​ൽ, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഇ​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും.

