Madhyamam
    Ancharakandy
    3 Oct 2025 10:07 AM IST
    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ബോ​ട്ട് ലീ​ഗ്; ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട് അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ അ​ച്ചാം​തു​രു​ത്തി

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ബോ​ട്ട് ലീ​ഗ്; ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട് അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ അ​ച്ചാം​തു​രു​ത്തി
    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ബോ​ട്ട് ലീ​ഗ് വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ അ​ച്ചാം​തു​രു​ത്തി ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്നു

    അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി: പു​ഴ​യി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്തോ​ട് കി​ന്നാ​രം പ​റ​ഞ്ഞ പ​ക​ലി​ൽ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ അ​ച്ചാം​തു​രു​ത്തി 1.54.221 മി​നി​റ്റി​ന് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ബോ​ട്ട് ലീ​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    ആ​കെ 15 ചു​രു​ള​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​യ​ൽ​ക്ക​ര വെ​ങ്ങാ​ട്ടി​നെ​യും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​ലി​ച്ചോ​ൻ അ​ച്ചാം​തു​രു​ത്തി​യെ​യും പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ അ​ച്ചാം​തു​രു​ത്തി ക​പ്പി​നോ​ട് ചു​ണ്ടു​ചേ​ർ​ത്ത​ത്. അ​ണി​യ​ത്ത് സ​ജി​രാ​ജും അ​മ​ര​ത്ത് കെ.​പി. വി​ജേ​ഷും വ​ള്ളം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ദി​പേ​ഷ് ആ​യി​രു​ന്നു ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ.

    വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. 1.54.611 മി​നി​റ്റി​ന് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്താ​ണ് വ​യ​ൽ​ക്ക​ര വെ​ങ്ങാ​ട്ട് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. പാ​ലി​ച്ചോ​ൻ അ​ച്ചാം തു​രു​ത്തി എ ​ടീം 1.56.052 മി​നി​റ്റി​ന് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത് മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ന്യൂ ​ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് മ​യ്യി​ച്ച നാ​ല്, എ.​കെ.​ജി പോ​ടോ​ത്തു​രു​ത്തി എ ​ടീം അ​ഞ്ച്, ന​വോ​ദ​യ മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി ആ​റ്, കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള കാ​വും​ചി​റ ഏ​ഴ്, എ.​കെ.​ജി മ​യ്യി​ച്ച ഏ​ട്ട്, വ​യ​ൽ​ക്ക​ര മ​യ്യി​ച്ച ഒ​മ്പ​ത് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. ര​ത്ന​കു​മാ​രി, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ കെ. ​വി​ജ​യ​ൻ, എ​ട​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. പ്ര​മീ​ള, ത​ല​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​നി​ത, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ടി. ​സ​ജി​ത, കെ.​കെ. രാ​ജീ​വ​ൻ, എ​ൻ.​കെ. ര​വി, എ.​വി. ഷീ​ബ, കെ.​പി. ലോ​ഹി​താ​ക്ഷ​ൻ, പി.​വി. പ്രേ​മ​വ​ല്ലി, കെ. ​ഗീ​ത, കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Boat raceChampions Boat Leaguekannur
