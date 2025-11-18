Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Nov 2025 2:45 PM IST
    ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    ശ്ര​വ​ൺ​താ​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ് 

    പീ​രു​മേ​ട്: വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​ഡി.​എം.​എ, ഹ​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ൽ, ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ് (32), ശ്ര​വ​ൺ​താ​ര (24) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ക്സൈ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ്രി​ൻ​സ് ബാ​ബു, അ​സി. എ​ക്സൈ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പീ​രു​മേ​ട് എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    2.65 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ, അ​ഞ്ച്​ ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ്, 2.970 ഗ്രാം ​ഹി​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 3.75 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​മ​ൽ​രാ​ജ്, മി​ഥു​ൻ വി​ജ​യ്, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ രാ​ജ്കു​മാ​ർ, സി.​ഇ.​ഒ​മാ​രാ​യ ബോ​ണി ചാ​ക്കോ, രാം​കു​മാ​ർ, ജ​യ​രാ​ജ്, കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ, അ​ൻ​സാ​ർ, സ​ത്യ​രാ​ജ്, സി​ന്ധു എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

