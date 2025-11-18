Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vandiperiyar
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:57 PM IST

    കേബിൾ ടി.വി; ഏഴുലക്ഷം തട്ടിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    കേബിൾ ടി.വി; ഏഴുലക്ഷം തട്ടിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    കു​മ​ളി: കേ​ബി​ൾ ടി.​വി നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്കി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​മ്പം​മെ​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​ഴു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​നെ വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​ടു​ക്കി കൊ​ച്ച​റ സ്വ​ദേ​ശി വി​ഷ്ണു​മോ​നാ​ണ്​ (35) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ വാ​ളാ​ർ​ഡി, വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്കി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഏ​ഴു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടി.​വി നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്കി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​വും ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ തു​ക തി​രി​കെ ചോ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ എ​സ്.​ഐ ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ പീ​രു​മേ​ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

