    Thodupuzha
    Posted On
    6 Nov 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 12:40 PM IST

    ജില്ലയിൽ 32 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വനിതകൾ ഭരിക്കും

    52 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 23 പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​നം പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക്
    ജില്ലയിൽ 32 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വനിതകൾ ഭരിക്കും
    തൊടുപുഴ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഏത് മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ 32 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വനിതകൾ ഭരിക്കും. ആകെ 52 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ലയിൽ 23 പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനം പൊതുവിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള വനിതകൾക്കാണ്. പുറമെ രണ്ടിടത്ത് പട്ടികജാതി വനിതകളും ഒരിടത്ത് പട്ടികവർഗ വനിതയും പ്രസിഡന്‍റാകും.

    ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട പുരുഷനാണ്. രണ്ട് നഗരസഭയുള്ള ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴ നഗരസഭ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വനിതക്ക് ലഭിക്കും. എട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നാലെണ്ണത്തിന്‍റെ സാരഥ്യം വനിതകൾക്കാകും. ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം പട്ടികജാതിവിഭാഗത്തിനും കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിനും സംവരണമാണ്.

    • ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് -(സ്ത്രീ)
    • തൊടുപുഴ നഗരസഭ -സ്ത്രീ

    ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സംവരണങ്ങള്‍

    പട്ടികജാതി സ്ത്രീ

    • ദേവികുളം
    • വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍

    പട്ടികജാതി-ജനറൽ

    • രാജകുമാരി
    • അയ്യപ്പന്‍കോവില്‍
    • പെരുവന്താനം
    • പട്ടികവര്‍ഗം
    • വണ്ണപ്പുറം

    സ്ത്രീ

    • ബൈസണ്‍വാലി
    • പള്ളിവാസല്‍
    • ശാന്തന്‍പാറ
    • ചിന്നക്കനാല്‍
    • പാമ്പാടുംപാറ
    • രാജക്കാട്
    • ഉടുമ്പന്‍ചോല
    • ഉടുമ്പന്നൂര്‍
    • കോടിക്കുളം
    • കുടയത്തൂര്‍
    • കഞ്ഞിക്കുഴി(ഇടുക്കി)
    • അറക്കുളം
    • വാഴത്തോപ്പ്
    • മരിയാപുരം
    • ഉപ്പുതറ
    • വണ്ടന്‍മേട്
    • കാഞ്ചിയാര്‍
    • ഇരട്ടയാര്‍
    • ചക്കുപള്ളം
    • കരിങ്കുന്നം
    • മണക്കാട്
    • പുറപ്പുഴ
    • പീരുമേട്

    ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീ

    • ദേവികുളം
    • നെടുങ്കണ്ടം
    • ഇടുക്കി
    • അഴുത

    പ്രസിഡന്‍റ്​ മോഹികളുടെ വയറ്റത്തടിച്ച് സംവരണ നറുക്കെടുപ്പ്

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കാ​ന്‍ കു​പ്പാ​യം തു​ന്നി​യ പ​ല​ര്‍ക്കും വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി വാ​ര്‍ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ധേ​ന സീ​റ്റ് ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍തോ​റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കാ​ന്‍ കു​പ്പാ​യം തു​ന്നി​യ​വ​ര്‍ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി ഭ​ര​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​വ​മ​തി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ല്‍ ഇ​ക്കു​റി ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഭ​ര​ണം കി​ട്ടു​മെ​ന്ന ശു​ഭാ​പ്തി വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്.

    ഇ​ത് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ട കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ ചി​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മോ​ഹി​ക​ള്‍ സ്വ​ന്തം വാ​ര്‍ഡ് വ​നി​ത വാ​ര്‍ഡാ​യ​തി​നാ​ല്‍ സീ​റ്റു​പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ ച​ര​ടു​വ​ലി സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന​വ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് സ​മീ​പ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 14ാം വാ​ര്‍ഡ് പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ 16 ആ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ ഏ​ഴു​പേ​ര്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ച്ച​മു​റു​ക്കി നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​ല്‍ പ​ല​രും പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കാ​നു​ള്ള മോ​ഹ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ വ​നി​ത അം​ഗ​ത്തെ അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്ക് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത് സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​ക്കി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച് ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ര്‍ഡ് പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ക്കു​റി​യും അ​തേ പ​യ​റ്റ് തു​ട​രാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്തെ ര​ണ്ട് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ള്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വാ​ര്‍ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി. ഇ​വ​രി​പ്പോ​ള്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

