    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightതൊ​ടു​പു​ഴ​യു​ടെ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 8 March 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 12:38 PM IST

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്​ ആ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    text_fields
    bookmark_border
    തൊ​ടു​പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്​ ആ​ർ​ക്കൊ​പ്പം
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ശ്ര​ദ്ധേ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം. തൊ​ടു​പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​വു​മെ​ന്ന്​ ഒ​റ്റ വാ​ക്കി​ൽ ചു​രു​ക്കാം. 10​ ത​വ​ണ​യാ​ണ് പി.​ജെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​ട്ടും ജോ​സ​ഫി​നെ തൊ​ടു​പു​ഴ കൈ​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ജോ​സ​ഫ് വീ​ണ​ത് ​ര​ണ്ട്​ ത​വ​ണ മാ​ത്രം. അ​തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് പി.​ടി. തോ​മ​സി​നോ​ട് മാ​ത്രം. 1970 ലാ​ണ്​ ക​ന്നി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ പി.​ജെ. ​ജോ​സ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന 1977, 80, 82, 87 തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജോ​സ​ഫ് ഗ്രൂ​പ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ എ​ത്തി​യ 1991ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ പി.​ടി. തോ​മ​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ജോ​സ​ഫ് ഗ്രൂ​പി​ലെ പി.​സി. ജോ​സ​ഫി​നെ 1092 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് പി.​ടി. വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച​ത്.

    1996ലെ ​തീ പാ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ആ​ധി​പ​ത്യം നേ​ടി. 2001ൽ ​പി.​ടി. തോ​മ​സ് വീ​ണ്ടും വി​ജ​യി​ച്ചു. 2006ൽ ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് വീ​ണ്ടും മ​ണ്ഡ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ ജോ​സ​ഫ് 2011ലും 2016​ലും വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 2011ൽ ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2021ൽ ​കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​ലെ കെ.​ഐ. ആ​ന്‍റ​ണി​യെ​ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് പ​രാ​ജ​യ​​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പി.​ജെ​യോ മ​ക​ൻ

    അ​പു​വോ: ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ പി.​ജെ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​പു​വി​ന്​ സീ​റ്റ്​ വി​ട്ട്​ കൊ​ടു​ത്ത്​ പി.​ജെ ഇ​ത്ത​വ​ണ മാ​റി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്​. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​​മ്പോ​ൾ പി.​ജെ ​മാ​റി നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പി.​ജെ. മ​ന​സ്​ തു​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​നാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ സീ​റ്റ്. നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മു​ൻ ക​രി​ങ്കു​ന്നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ജി​മ്മി മ​റ്റ​ത്തി​പ്പാ​റ​യു​ടെ പേ​രാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ബി.​​ജെ.​പി​ക്കാ​ണ്​ സീ​റ്റെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​രെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    • തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ന്ന്​ കാ​ണു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക്​ വ​ഹി​ച്ച​ത്​ പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഒ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ സു​പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.
    • പാ​തി വ​ഴി​യി​ൽ കി​ട​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ടെ​ർ​മി​ന​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.
    • മാ​രി​യി​ൽ ക​ട​വ്​ പാ​ലം അ​പ്രോ​ച്ച്​ അ​ന്തി​മ നി​ർ​മാ​ണം, റി​വ​ർ വ്യൂ ​റോ​ഡ്​ നി​ർ​മ്മാ​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ
    • സി​വി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ന​ക്​​സ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു
    • വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ മു​ള്ള​രി​ങ്ങാ​ട്​ വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഫെ​ൻ​സി​ങ്ങ്
    • തൊ​ടു​പു​ഴ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കാ​രു​ണ​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി
    • തൊ​ടു​പു​ഴ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ബ​സ്​ വാ​ങ്ങാ​ൻ 60 ല​ക്ഷം
    • തൊ​ടു​പു​ഴ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ലി​ഫ്​​റ്റ്​ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 34 ല​ക്ഷം

    കോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    • എം.​എ​ൽ.​എ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫും കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​നം തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ ഒ​രു സ്റ്റേ​ഡി​യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്​ അ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.
    • തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്കി​ല്ല. മി​ച്ച ഭൂ​മി ഒ​രു​പാ​ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​ണ്. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ഉ​പ​ന​ഗ​ര​മാ​യി വ​ള​രു​ന്ന തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ ഒ​രു ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്ക്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ട്​ മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യും.
    • ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ട​മാ​യി​ട്ടും വേ​ണ്ട​ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​വ​യൊ​ന്നും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.
    • തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മോ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ല.
    • തൊ​ടു​പു​ഴ​ക്ക്​ ഒ​രു സ്റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്ന​ത്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തു വ​രെ സ്ഥ​ലം ഏ​​റ്റെ​ടു​ത്ത്​ കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.
    • മു​ള്ള​രി​ങ്ങാ​ട്ടെ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശാ​ശ്വ​ത ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല.
    • താ​ലൂ​ക്ക്​ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ത്താ​ത്തും പോ​രാ​യ്മ​ക​ളാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.
