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    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 12:41 PM IST

    വന്യജീവി പ്രതിരോധം; ഇടുക്കിയിൽ സമഗ്ര മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ തീരുമാനം

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    ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    വന്യജീവി പ്രതിരോധം; ഇടുക്കിയിൽ സമഗ്ര മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ തീരുമാനം
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ എം.​പി​യു​ടെ​യും ജി​ല്ല​യി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം. ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എം.​പി, ഗ​വ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് അ​പു ജോ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ റോ​യ് കെ. ​പൗ​ലോ​സ്, സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സ്, സേ​നാ​പ​തി വേ​ണു, എ​ഫ്. രാ​ജ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ ഡോ. ​ദി​നേ​ശ​ൻ ചെ​റു​വാ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ജ​ന​ജാ​ഗ്ര​താ സ​മി​തി​യു​ടെ​യും റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീം (​ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി), പ്രൈ​മ​റി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീം (​പി.​ആ​ർ.​ടി) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും. സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കും. ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സോ​ളാ​ർ ഫെ​ൻ​സി​ങ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ

    നി​ർ​മ്മി​ത ബു​ദ്ധി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സോ​ളാ​ർ ഫെ​ൻ​സി​ങ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ട്രെ​ഞ്ച് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഓ​രോ ഡി​വി​ഷ​ന്‍റെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ണ​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല / ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. ഓ​രോ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത വേ​ലി​ക​ളും കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്തി​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി​കൂ​ടി വ​രും

    ദേ​വി​കു​ളം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മ​റ്റൊ​രു ആ​ർ.​ആ​ർ. ടി ​കൂ​ടി സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 64 ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി​ക​ളി​ലാ​യി 649 പേ​രാ​ണ് മൂ​ന്നാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ടു​പു​ഴ - അ​റ​ക്കു​ളം മേ​ഖ​ല​യി​ലും സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ടു​ക്കി പാ​ക്കേ​ജ് പ്ര​കാ​രം ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​രാ​റു​കാ​രെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​പ്പു​ത​റ​യി​ൽ ഫെ​ൻ​സി​ങ് ചി​ല​ർ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഭൂ​മി പെ​ട്ടെ​ന്ന് വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പി​നോ​ട് യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട്ട​പ്പ​ന - പീ​രു​മേ​ട് 110 കെ.​വി. ലൈ​ൻ വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി.​കെ. വി​നോ​ദ്, അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ ജി​ല്ലാ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:Idukki NewsMaster PlanWildlife Protection Act
    News Summary - Wildlife protection; Decision to prepare a comprehensive master plan in Idukki
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