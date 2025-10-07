Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Thodupuzha
    Posted On
    7 Oct 2025 3:40 PM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 3:40 PM IST

    കാട്ടാനക്കലി, പത്ത്​ മാസത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത്​ അഞ്ച് ജീവൻ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​ഴ് പേ​രാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്
    കാട്ടാനക്കലി, പത്ത്​ മാസത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത്​ അഞ്ച് ജീവൻ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം പ​തി​വാ​കു​​മ്പോ​ഴും നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ; 10 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത് അ​ഞ്ച് ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ പീ​രു​മേ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മാ​ത്രം മൂ​ന്ന് പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2024ൽ ​ഏ​ഴ് പേ​രാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 47 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ക്. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക​ലി​ക്ക് ഇ​ര​യാ​യ​ത് പ​ന്നി​യാ​ർ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​യാ​ണ് (62). ഇ​തി​ന് ര​ണ്ട് മാ​സം മു​മ്പ് ജൂ​ലൈ 29ന് ​റ​ബ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ത​മ്പ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ (64) മ​ത​മ്പ​യി​ൽ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ക​ൻ രാ​ഹു​ലി​നൊ​പ്പം ടാ​പ്പി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നും ഒ​ന്ന​ര മാ​സം മു​മ്പ് ജൂ​ൺ 12നാ​ണ് പീ​രു​മേ​ട് തോ​ട്ടാ​പ്പു​ര​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി വീ​ട്ട​മ്മ സീ​ത കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​നെ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് നാ​ല് കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി പ​ത്തി​ന് കൊ​മ്പ​ൻ​പാ​റ നെ​ല്ലി​വി​ള പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ സോ​ഫി​യ ഇ​സ്മാ​യി​ലി​നെ (46) കാ​ട്ടാ​ന ച​വി​ട്ടി​ക്കൊ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ചി​ന്നാ​ർ വ​ന്യ ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ​ലൈ​ൻ തെ​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​യ ച​മ്പ​ക്കാ​ട് ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ വി​മ​ൽ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. കാ​ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തി ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും നാ​ശ​ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തു​മ്പോ​ഴും വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ഴും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണം വ​ന​ത്തി​ലെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തു കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വാ​ദം. കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. പ​ല​രും കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ പി​ന്തി​രി​യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Wild elephant attacks: Five lives lost in ten months
