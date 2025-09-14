Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightവാഹനങ്ങളിലെ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:38 AM IST

    വാഹനങ്ങളിലെ തീപിടിത്തം; ജാഗ്രത വേണം; പ​ല​രും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    വാഹനങ്ങളിലെ തീപിടിത്തം; ജാഗ്രത വേണം; പ​ല​രും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്​
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​ട്ടോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​​ ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​പി​ടി​ച്ച് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തോ​ടെ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ്​ പ​ല​രും വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ണ്ണ​പ്പു​റം പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് മു​ന്നി​ൽ കാ​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചും ശ​നി​യാ​ഴ്ച എ​ഴു​കും​വ​യ​ലി​ലും കാ​റി​ന്​ തീ​പി​ടി​ച്ച്​ ഉ​ട​മ​ക്കും ഭാ​ര്യ​ക്കും പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.15ന്​ ​വ​ണ്ണ​പ്പു​റം ഹൈ​റേ​ഞ്ച് ക​വ​ല​യി​ലെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് മു​മ്പി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വെ​ണ്മ​റ്റം മ​ണി​മ​ല​കു​ന്നേ​ൽ ജി​തി​നും സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​ണ് കാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. തീ ​ക​ണ്ട​തോ​ടെ കാ​ർ നി​ർ​ത്തി ഇ​വ​ർ ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി. പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഓ​ടി​യെ​ത്തി.

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യാ​ണ്‌ തീ ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ണ​ച്ച​ത്. കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത്​ ഹൈ​റേ​ഞ്ച്​ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക്​ നേ​രി​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക്കും വ​ക​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​​​മ്പോ​വ​ൾ ചി​ല മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കണം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    പ​ല​പ്പോ​ഴും റോ​ഡ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ കാ​റി​ൽ തീ​പ​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ കാ​റി​ന്റെ ഫ്യു​വ​ൽ ലൈ​ൻ ത​ക​ർ​ന്ന്​ ഇ​ന്ധ​നം ചോ​രു​ന്ന​ത് കാ​റി​ൽ തീ​പ​ട​രാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും. എ​ൻ​ജി​ൻ ഓ​യി​ൽ, ഇ​ന്ധ​നം പോ​ലു​ള്ള​വ ചോ​രു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ ഫ്യു​വ​ൽ പ്ര​ഷ​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ, ഫ്യു​വ​ൽ ഇ​ൻ​ജെ​ക്ട​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ക​രാ​ർ മൂ​ല​വും ഇ​ന്ധ​നം ചോ​രാം. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ഷോ​ർ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ്. മി​ക്ക സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും ഫ്യൂ​സ് എ​രി​യും. ഇ​ത തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ത​ക​രാ​ർ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന മോ​ഡി​ഫി​​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ക്കാം. ചി​ല​പ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും റ​ബ​ർ ക​ത്തു​ന്ന​തോ പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക്​ ക​ത്തു​ന്ന​തോ പോ​ലെ​യു​ള്ള മ​ണം വ​രും. ഇ​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​രു​ത്. എ​ൻ​ജി​ൻ ഓ​ഫാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ദൂ​രെ മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണം. ഉ​ട​ൻ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വി​സ്​ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. കൃ​ത്യ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ്​ ന​ട​ത്ത​ണം. എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​രു​ത​രു​ത്.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് പു​ക​വ​ലി​ക്ക​രു​ത്. ഫ്യൂ​സ് ക​ത്തി​യെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യാ​ൽ അ​ത് മാ​റ്റി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്. അ​തി​നാ​യി മെ​ക്കാ​നി​ക്കു​ക​ളെ ത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക. അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വി​സ്​ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ​ണി​ക​ളും ചെ​യ്യു​ക. അ​നാ​വ​ശ്യ മോ​ഡി​ഫ​ക്കേ​ഷ​ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    തീ​പി​ടി​ച്ചാ​ൽ സ്വ​യം തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്. തീ​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ഷ​ര​ഹി​ത വാ​യു പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​രാം. ഇ​ത് ജീ​വ​നു​ഭീ​ഷ​ണി ആ​കാം. ബോ​ണ​റ്റി പൊ​ലീ​സ്, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vehicle FireIdukki NewsLatest NewsFire Breakout
    News Summary - warning on fire break out case in vehicle
    Similar News
    Next Story
    X