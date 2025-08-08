Begin typing your search above and press return to search.
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 2:10 PM IST

    വോട്ടര്‍പട്ടിക പുതുക്കല്‍; ജില്ലയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത് 64,151 പേർ

    വോട്ടര്‍പട്ടിക പുതുക്കല്‍; ജില്ലയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത് 64,151 പേർ
    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പു​തു​താ​യി പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​നു​ള്ള തീ​യ​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 വ​രെ നീ​ട്ടി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​മ്പ​ത്, 10 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്​ ശേ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ പു​തു​താ​യി പേ​ര്​ ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ​ത് 64,151 പേ​രാ​ണ്.

    പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്താ​ൻ 391 അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ചു. ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്നി​തി​ന് 7059 പേ​ർ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 8862 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്.

    പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​നും വി​ലാ​സം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്താ​നും ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു വാ​ര്‍ഡി​ലേ​ക്കാ പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കോ സ്ഥാ​ന​മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നും പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 വ​രെ ന​ല്‍കാം. ക​മീ​ഷ​ന്റെ sec.kerala.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലാ​ണ് ഓ​ണ്‍ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നോ അ​തി​ന് മു​മ്പോ 18 വ​യ​സ്സ്​ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാം.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നു​ള്ള ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ജ​ന​റേ​റ്റ​ഡ് നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ക്കും. നോ​ട്ടീ​സി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ തീ​യ​തി​യി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും അ​തി​ന്റെ പ്രി​ന്റൗ​ട്ടി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​നും ആ ​വാ​ര്‍ഡി​ലെ ഒ​രു വോ​ട്ട​റും ഒ​പ്പി​ട്ട് നേ​രി​ട്ടോ ത​പാ​ലി​ലൂ​ടെ​യോ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​ൻ മു​ഖേ​ന അ​ല്ലാ​തെ​യും ഇ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ല​ക്ട​റ​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ജി​ല്ല ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്ക് 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​പ്പീ​ൽ ന​ല്‍കാം.

    News Summary - Voter list update; 64,151 people applied in the district
