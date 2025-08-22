Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:40 AM IST

    വാഴൂർ സോമൻ; അപ്രതീക്ഷിതം മടക്കം

    എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം തി​ക​ക്കാ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് അന്ത്യം
    വാഴൂർ സോമൻ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തും പീ​രു​മേ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന പേ​രാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ന്‍റേ​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലു​മാ​യി വ​ഴി​മാ​റും. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നീ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ സി.​പി.​ഐ നോ​മി​നി​യാ​യി ഇ​ട​തു​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ​ത്.

    മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സി​റ്റി​ങ് മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ണ്ട​ത്. കാ​ര​ണം മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ.​എ​സ്. ബി​ജി​മോ​ളാ​ക​ട്ടെ 314 വോ​ട്ടു​ക​ളെ​ന്ന നാ​മ​മാ​ത്ര ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ബി​ജി​മോ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സാ​ക​ട്ടെ ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഏ​താ​യാ​ലും ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പീ​രു​മേ​ട് വാ​ഴൂ​രി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ‍യി.

    1835 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ‍യം. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും പേ​രെ​ടു​ത്ത് വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ത​ന്നെ‍യാ​ണ് ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലും വി​ജ​യി​ച്ച് ക​യ​റാ​ൻ തു​ണ‍‍യാ​യ​ത്.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ‍യ​തോ​ട ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ലം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ‍യി​രു​ന്നി​ട്ടു​കൂ​ടി പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​ര് ന​യി​ച്ചു. വ​ന്യ​ജീ​വി​ശ​ല‍്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​നം വ​കു​പ്പി​നെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ​വി​മ​ർ​ശ​ന​വും സ​മ​ര​വും ന​ട​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​നെ​തി​രെ​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന‍യി​ച്ചു. അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മു​ട​ങ്ങി​യ ശ​മ്പ​ള​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി.

    പ​ട്ട​യ​പ്ര​ശ്ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. വെ​യ​ർ ഹൗ​സി​ങ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തു​ണ​യാ​യി.

    പ​ട്ട​യ​പ്ര​ശ്ന​മ​ട​ക്കം ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് അ​തി​നൊ​ന്നും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ കാ​ലാ​വ​ധി തി​ക​ക്കാ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ​റെ അ​ന്ത്യ​യാ​ത്ര. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വി​യോ​ഗം നാ​ടി​ന് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ല​പ്പു​റ​മാ​യി.

