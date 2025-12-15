Begin typing your search above and press return to search.
    Thodupuzha
    Posted On
    15 Dec 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 11:47 AM IST

    ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്​ തേരോട്ടം

    ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്​ തേരോട്ടം
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ടം. ആ​കെ​യു​ള്ള എ​ട്ട് ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൊ​യ്ത​ത്. അ​ടി​മാ​ലി, അ​ഴു​ത, ഇ​ളം​ദേ​ശം, ഇ​ടു​ക്കി, ക​ട്ട​പ്പ​ന, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, തൊ​ടു​പു​ഴ എ​ന്നീ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. ദേ​വി​കു​ളം ബ്ലോ​ക്കി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും നാ​ല് വീ​തം ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ നേ​ടി തു​ല്യ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​

    തൊ​ടു​പു​ഴ: തൊ​ടു​പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 14 അം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ 12 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​റു​ത്തി. ഡി​വി​ഷ​നും വി​ജ​യി​ക​ളും: ഏ​ഴ​ല്ലൂ​ർ- ജോ​സു​കു​ട്ടി ജോ​സ​ഫ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ് ), കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം -ബീ​മ അ​ന​സ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), മൈ​ല​ക്കൊ​മ്പ്- ആ​മി​ന (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ഇ​ട​വെ​ട്ടി- മേ​രി ജോ​ൺ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം- മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​ഷാ​ദ് ( യു.​ഡി.​എ​ഫ്), മാ​ത്ത​പ്പാ​റ- ചി​ഞ്ചു റോ​ജി​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),​ ജോ​സി​ൽ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), മ്രാ​ല- കെ.​കെ. ​തോ​മ​സ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),​ ക​രി​ങ്കു​ന്നം- ബേ​ബി​ച്ച​ൻ കെ. ​അ​ബ്ര​ഹാം ( യു.​ഡി.​എ​ഫ് ),​ പു​റ​പ്പു​ഴ -ഹ​രി​ദാ​സ് ( യു.​ഡി.​എ​ഫ് ),​ ശാ​ന്തി​ഗി​രി- റോ​സ്ലി ബി​നോ​യി (യു.​ഡി.​എ​ഫ് ),​ വ​ഴി​ത്ത​ല- റ്റി​സി ജോ​ബ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),​ മ​ണ​ക്കാ​ട്- പ്ര​മോ​ദ് ബാ​ബു (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്),​ അ​രി​ക്കു​ഴ- ഷൈ​നി ഷാ​ജി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്).

    ഇ​ളം​ദേ​ശം ബ്ലോ​ക്കി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ന്നെ

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: ഇ​ളം​ദേ​ശം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 14 അം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ 13 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​റു​ത്തി. ഡി​വി​ഷ​നും വി​ജ​യി​ക​ളും: മു​ള്ള​രി​ങ്ങാ​ട്- ര​വി കെ.​കെ. (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), വ​ണ്ണ​പ്പു​റം- ജൈ​ന​മ്മ ജോ​സ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), കാ​ളി​യാ​ർ- സ​ണ്ണി ക​ള​പ്പു​ര​യ്ക്ക​ൽ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ചീ​നി​ക്കു​ഴി- അ​ഖി​ലേ​ഷ് ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), പെ​രി​ങ്ങാ​ശ്ശേ​രി- നി​ഷാ എ​ൽ​ദോ​സ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), പൂ​മാ​ല- ജ​സ്റ്റി സാ​ബു (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം- ഷേ​ർ​ളി ജോ​സു​കു​ട്ടി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), കാ​ഞ്ഞാ​ർ- രാ​ജു ഓ​ട​യ്ക്ക​ൽ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ- സു​ജ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ആ​ല​ക്കോ​ട്- ജാ​ൻ​സി മാ​ത്യു (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ- ഗൗ​രി സു​കു​മാ​ര​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ- മാ​ത്യു കെ. ​ജോ​ൺ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), നെ​യ്യ​ശ്ശേ​രി- ലാ​ലു ജോ​സ​ഫ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), കോ​ടി​ക്കു​ളം- രാ​ജീ​വ് ഭാ​സ്ക​ര​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്).

    അ​ഴു​ത പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    പീ​രു​മേ​ട്:​ അ​ഴു​ത ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ . ആ​കെ​യു​ള്ള പ​തി​നാ​ല് സീ​റ്റി​ൽ 11 നേ​ടി യു​ഡി​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.​വാ​ഗ​മ​ൺ -വി​ൽ​ത്സ​മ്മ ആ​ന്റ​ണി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ഏ​ല​പ്പാ​റ-​അ​നി​ത സ​ന്തോ​ഷ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), തേ​ങ്ങാ​ക്ക​ൽ- അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഷീ​ദ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ചെ​ങ്ക​ര-​ബി​നോ​യി കു​ര്യ​ൻ. യു.​ഡി.​എ​ഫ്, കു​മ​ളി- ബി​ന്ദു സ​ന്തോ​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),തേ​ക്ക​ടി- ഷെ​മീ​ന കെ.​വി. (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), സ്പ്രി​ങ്ങ് വാ​ലി- വ​നി​താ മു​രു​ക​ൻ (യു.​ഡി​എ​ഫ്), വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ-​ഷീ​ല ടീ​ച്ച​ർ (എ​ൽ.​ഡി​എ​ഫ്), മ​ഞ്ചു മ​ല- ദേ​വി ഈ​ശ്വ​ര​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്),പ​ട്ടു​മ​ല-​ജി മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ൻ (യു .​ഡി. എ​ഫ്), പീ​രു​മേ​ട്- നി​ക്സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),അ​മ​ല​ഗി​രി-​ജീ​വാ​മോ​ൾ ടീ​ച്ച​ർ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), പെ​രു​വ​ന്താ​നം-​ജോ​ൺ പി ​തോ​മ​സ്, (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), കൊ​ക്കെ​യാ​ർ-​നൗ​ഷാ​ദ് വെ​മ്പി​ളി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്).

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്തും യു. ​ഡി. എ​ഫ്

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 14 അം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ 9 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ: രാ​ജാ​ക്കാ​ട് -വി​പി​ൻ സി. ​അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ( എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി​റ്റി പി.​രാ​ജ​റാം (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്),രാ​ജ​കു​മാ​രി- ജി​ഷ ജോ​ർ​ജ് ( യു.​ഡി.​എ​ഫ്),സേ​നാ​പ​തി -ജെ​സ്സി സാ​ബു (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്),ചെ​മ്മ​ണ്ണാ​ർ-​ബീ​ന ബി​ജു( എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്),പാ​റ​ത്തോ​ട്- ശ്രീ​ല​ത ബി​നീ​ഷ് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), കോ​മ്പ​യാ​ർ -കെ .​ആ​ർ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), തൂ​ക്കു​പാ​ലം- ഷിം​ല ബീ​വി ( യു.​ഡി.​എ​ഫ്),രാ​മ​ക്ക​ൽ​മേ​ട് -സി ​എ​സ് യ​ശോ​ധ​ര​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),ക​മ്പം​മെ​ട്ട് -കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ മി​നി (യു.​ഡി.​എ​ഫ് ), ബാ​ല​ഗ്രാം ഷൈ​ജ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്),നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം- സോ​ണി​യ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ( യു.​ഡി.​എ​ഫ് ),പൊ​ന്നാ​മ​ല മു​കേ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ (യു .​ഡി.​എ​ഫ്).

    Local Body Election Idukki News UDF
