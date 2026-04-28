    Posted On
    date_range 28 April 2026 2:39 PM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 2:39 PM IST

    ഇടുക്കിയിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു

    തൊടുപുഴ: ഇടുക്കിയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു. കുഞ്ചിത്തണ്ണി എല്ലക്കൽ സ്വദേശി 14കാരൻ അജയ്, രാജകുമാരി സ്വദേശി പോൾസൺ എന്നിവർക്കാണ് കടിയേറ്റത്.

    പോൾസനിന് പാമ്പ് കടിയേൽക്കുന്നത് പുലർച്ചെ ശുചിമുറിയിൽ പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു. അജയ്ക്ക് കടിയേറ്റത് 11 മണിയോടെയാണ്.

    ഇരുവരെയും കടിച്ചത് വെള്ളിക്കെട്ടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പാണെന്നാണ് നിഗമനം. രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കയില്ല. ഇവരെ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    TAGS:Idukki NewsSnake bittenAdimali Taluk Hospital
    News Summary - Two people bitten by a snake in Idukki
