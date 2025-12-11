Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    11 Dec 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 1:20 PM IST

    രണ്ട്​ രാത്രി​, രണ്ട്​ പകൽ, ഇത്​ ദൈർഘ്യം കൂടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഡ്യൂട്ടി

    നൂ​റ​ടി​ക്കു​ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്​ 175 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യും
    രണ്ട്​ രാത്രി​, രണ്ട്​ പകൽ, ഇത്​ ദൈർഘ്യം കൂടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഡ്യൂട്ടി
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​റി​ലേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി എ​ല്ലാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴും ര​ണ്ട്​ രാ​ത്രി​യും ര​ണ്ട്​ പ​ക​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ണ്ട്​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കാ​യി പോ​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​​ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. വ​ന മേ​ഖ​ല​യും ദു​ർ​ഘ​ട വ​ഴി​ക​ളും വ​ഴി​യി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​ട​ക്ക​വു​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​ങ്ങ​നൊ​രു സ​മ​യ​ക്ര​മം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​. ​

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ 14 കു​ടി​ക​ളി​ലാ​യി 56 പോ​ളി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന കു​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും മ​ൺ​പാ​ത​ക​ളും പാ​റ​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ന​ട​ന്നും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലും തി​രി​കെ വ​രു​മ്പോ​ഴും ര​ണ്ട്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യെ​ങ്കി​ലും ക​രു​ത​​ലെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​രു വാ​ഹ​നം കൂ​ടി ഉ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ നൂ​റ​ടി​ക്കു​ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 180 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഒ​രു​സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്. വ​ഴി​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​ട​ക്കം ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഒ​രോ സം​ഘ​ത്തി​നൊ​പ്പ​വും വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി ടീ​മും ര​ണ്ട്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ​യൂ​ർ, ചി​ന്നാ​ർ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ വാ​ൽ​പാ​റ വ​ഴി 175 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യും സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നൂ​റ​ടി​ക്കു​ടി​യി​ലെ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഇ.​ഡി.​സി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നൂ​റ​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് 13 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും സു​ഗ​മ​മാ​യാ​ണ്​ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ അ​രി​യ​ട​ക്കം പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​യ​ർ, എ​ണ്ണ, ബ്ര​ഡ്, പ​ഴം, ബി​സ്​​ക​റ്റ്, അ​ച്ചാ​ർ, പ​പ്പ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും ​ചെ​യ്തു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച മു​ത​ൽ ഓ​രോ സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി പോ​ളി​ങ്​ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി മൂ​ന്നാ​റി​ലെ​ത്തി. നൂ​റ​ടി​ക്കു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ​വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റോ​ടെ​യാ​ണ്​ തി​രി​ക്കെ എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ 68.68 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​കെ 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 1804 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 1239 പേ​ർ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

